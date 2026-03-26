Călin Georgescu s-a comparat cu Iisus Hristos și susține că anumite forțe din Europa de Vest vor să îl elimine „fizic”: „O să aflăm mai multe cu ocazia cireșilor înflorați”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Călin Georgescu, fost politician și un personaj controversat, a făcut declarații care au stârnit reacții și controverse. Într-un interviu acordat pentru Metropola TV, acesta a afirmat că există forțe din Europa de Vest care ar dori eliminarea sa fizică, pentru ca mai apoi să se compare cu Iisus Hristos.

Călin Georgescu s-a comparat cu Iisus Hristos

Călin Georgescu a fost invitat în emisiunea lui Robert Turcescu de la Metropola TV, unde a oferit un interviu controversat. Acesta a comparat mișcarea sa pentru libertate cu o credință milenară a poporului român, el a cerut suveranitatea economică a României și s-a comparat cu Iisus pentru puterea iubirii.

„Sunt forțe în Europa de Vest care vor să acționeze pentru eliminarea mea fizică. Sunt așa de disperați, încât sunt capabili să facă așa ceva. Le transmit următorul mesaj: puteți elimina o persoană, dar nu puteți elimina o mișcare pentru libertate, o stare de spirit, o credință milenară a compatrioților mei și a acestei țări binecuvântate de Dumnezeu”, a afirmat Călin Georgescu.

În timpul aceluiași interviu, Georgescu a vorbit despre conceptul său de economie suverană, propunând o implicare zilnică a populației în deciziile naționale.

„Ce înseamnă să ai o economie suverană? Toate resursele țării, toate bogățiile țării, strategice, intră în proprietatea poporului român. (…) Administrate prin democrație participativă. Nu chemi poporul o dată la patru ani să îi dai ceva, ci îl chemi zilnic. Totul intră în proprietatea poporului român”, a declarat acesta.

Călin Georgescu nu s-a oprit aici și a făcut o comparație surprinzătoare, asociindu-se cu figura lui Iisus Hristos. Întrebat dacă se va răzbuna în cazul în care va reveni în politică, el a răspuns: „Cel mai puternic bărbat din istoria lumii a iubit, a mângâiat, a plâns. Și în ultimele clipe a strigat la Dumnezeu: ”Tată, iartă-i că nu știu ce fac!” Și a câștigat iubirea. Asta-i tot”.

Fostul politician, despre războiul din Iran

Călin Georgescu și-a exprimat de asemenea viziunea despre neutralitatea României în conflictele armate, afirmând că „strălucirea noastră ca popor e neutralitatea în conflicte armate”.

Într-o remarcă critică, el a descris Baza Kogălniceanu drept „suma mizeriei din Uniunea Europeană”. aceste declarații au venit în contextul în care Georgescu susține că „vom avea turul 2 înapoi” și că „cuvântul ”pace” a dus la anularea alegerilor”.

Întrebat ce crede că se ascunde acolo, Călin Georgescu a făcut referire la centrul unor operațiuni sau interese obscure care afectează întreaga Europă. În locul unor declarații concrete, acesta a recurs la pilde și simboluri, pentru a indica momentul în care „adevărul” va ieși la iveală.

„Poate trebuia să vadă dacă totul este foarte bine ascuns. Baza Kogălniceanu este cheia mizeriei din Uniunea Europeană. Și cireșul înflorește, știți când? Pe la final de aprilie. Așa… O să aflăm mai multe cu ocazia cireșilor înflorați”, a declarat el, lăsând loc interpretărilor.

Nu este pentru prima dată când Călin Georgescu se compară cu Mântuitorul. În aprilie 2025, în timp ce se afla la secția de Poliție pentru a semna controlul judiciar, acesta a afirmat: „Am o veste bună și una rea Vestea bună e: Hristos a-nviat! Și vestea rea, pentru unii, e: Hristos a-nviat!”.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News