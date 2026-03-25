Guvernul schimbă Ordonanța de Urgență anunțată inițial pentru a combate criza energetică cauzată de războiul din Orientul Mijlociu. Mai exact, operatorii economici care produc combustibili vor fi exceptați de la limitarea adaosului comercial. Ordonanța va fi adoptată joi în ședința de Guvern, iar efectul va fi reducerea prețului la combustibili.

OUG pentru scăderea combustibilului va fi adoptată joi

Sorin Grindeanu a declarat că Ministerul Energiei așteaptă datele de la Ministerul Finanțelor pentru a vorbi despre reduceri de taxe și pentru a pune în mișcare un mecanism.

El a spus că a avut o întâlnire cu mările confederații sindicale. Grindeanu a spus că s-au discutat despre lucruri care țin de partea de carburanți, energie, legea salarizării și alte lucruri care vor fi reluate în discuții periodice.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții patronatelor pentru măsurile de intervenție necesare în vederea sprijinirii populației și a economiei, în contextul majorării prețului la carburanți.

„Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale. În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ce modificări au fost făcute la OUG privind situația de criză a combustibilului

Proiectul de OUG prevede declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și limitarea adaosului comercial practic de operatorii economici care produc, importă și comercializează benzină, motorină și materiile prime folosite pentru obținerea acestora.

Adaosul este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni. Măsura vine pentru a evita ca operatorii economici să pună prețuri prea mari.

Mai exact, rafinăriile sunt exceptate de la limitarea adaosului comerciale și sunt prevăzute amenzi între 0,5 % și 1% din cifra de afaceri pentru companiile care nu respectă limitarea adaosului comercial. Totodată, exporturile sunt limitate doar pentru motorină, nu și pentru benzină.

Pe de altă parte, Ungaria a decis plafonarea prețului benzinei la 595 forinți pe litru și cel al motorinei la 615 forinți pe litru, adică 7,84 de lei, respectiv 8,11 lei pe litru. Prețurile plafonate sunt doar pentru șoferii cu mașini înmatriculate în Ungaria.

