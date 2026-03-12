Cât a ajuns să coste un litru de benzină în România. Dan Negru explică din ce e compus prețul la carburant

Dan Negru a vorbit în cadrul unei postări publice pe pagina lui de Facebook despre creșterea prețurilor la carburanți din România. Prezentatorul a stârnit multe reacții, mai ales că subiectul este unul fierbinte în România.

Dan Negru, mesaj după ce prețul la carburanți a explodat în România

Prezentatorul Tv a vorbit despre modul în care sunt formate prețurile la carburanți și despre rolul pe care taxele îl au în suma finală plătită de consumatori.

Conform mesajului lui Dan Negru, explicația conform căreia războiul ar fi principalul motiv pentru scumpirea carburanților nu este suficiente pentru a înțelege situația din România.

El spune că prețurile la combustibili au crescut și în trecut, în perioade în care nu existau conflicte militare și când petrolul era mai ieftin pe piețele internaționale.

De aceea, Dan Negru spune că problema nu poate fi explicată doar prin context extern, ci și prin factori factori interni precum nivelul taxelor și accizelor, lucruri care se regăsesc în prețul final al carburanților.

„Sursele oficiale mă anunță zilnic că benzina se scumpește din cauza războiului. Când nu era război și barilul era jos, la noi tot în sus se ducea prețul. Oricare era la putere! Am alimentat azi mai întâi bugetul de stat și abia apoi mașina mea. Pentru că aproape 60% din prețul unui litru se duce la stat. Nu e paradox, e fiscalitate românească: mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize. Azi noapte ungurii au plafonat prețul la carburanți.

Au făcut-o și croații. Moldovenii n-au aflat încă de război și la ei carburanții sunt mai ieftini. La fel și la bulgari! Treaba statului e să găsească liniște în furtună. De asta eu la toate mitingurile românești aș scrie pe pancarte vorba lui Marin Preda: «Datoria oamenilor luminați dintr-o țară e să-i ajute pe cei din mijlocul cărora au ieșit»”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Cum este format prețul benzinei

Prețul pe care șoferii îl plătesc pe carburant la pompă nu include doar costul petrolului brut sau al procesului de rafinare, ci și taxe precum TVA și acciza.

Postarea lui Dan Negru a stârnit zeci de comentarii și reacții.

„Democrația este dovada că oamenii sunt mai prost conduși decât merită”, „România trebuie sărăcită pentru a fi cumpărată ieftin”, „Adevărat, la noi ca la nimeni! Nepăsare și incompetență totală față de cetățenii țării!”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

