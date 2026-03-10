Locul în care ajung mii de români anual, o dezamăgire pentru Dan Negru. Ce l-a nemulțumit pe prezentator: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”

Dan Negru a publicat recent pe rețelele sociale un videoclip în care a atras atenția autorităților cu privire la starea în care se află zona din jurul Capelei Inimii Reginei Maria, situată aproape de celebrul Castel Bran. Prezentatorul a vorbit despre cât de importantă este capela, din punct de vedere istoric, dar și despre stadiul de degradare din jurul ei.

Dan Negru, dezamăgit de lipsa de implicare a autorităților într-un loc istoric din România

Dan Negru a ales să posteze un videoclip din apropierea monumentului Capela Inimii Reginei Maria, iar zona arată foarte rău.

„Dacă tot a fost 8 martie, vă spun imediat ce-i cu dărăpănătura asta din spatele meu. Nu știu dacă se vede acolo Castelul Bran. Să vă arăt Capela Inimii Reginei Maria, una dintre femeile importante ale istoriei noastre”, și-a început mesajul Dan Negru.

Prezentatorul arată cum felul în acre se prezintă terenul din jurul capelei și spune că vizitatorii au o mulțime de probleme când ajung în zonă.

„Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici.”

Monumentul Capelei Inimii Reginei Maria a fost ridicat de Principesa Ileana a României, fiica Reginei Maria a României, pentru a păstra vie memoria mamei sale. Dan Negru a vorbit în videoclip despre acest detaliu:

„Principesa Ileana a ctitorit capela, o copie fidelă a celei de la Balcic. A ctitorit capela cu scopul ca ea să adăpostească permanent inima mamei sale, regina Maria.”

Locul a fost gândit ca un spațiu frumos de reculegere, însă în jur, totul este prăbușit.

„Uite gropile astea, n-ai cum să le ocolești. În jur, oriunde te uiți, totul e prăbușit.”

Prezentatorul a vorbit despre lucruri mai puțin cunoscute din istoria locului.

„Prin locurile astea lăsate în paragină, a trecut și Arsenie Boca. Principesa Ileana i-a cerut lui Arsenie Boca să sfințească mica bisericuță aflată lângă Castelul Bran.

Construită în stil bizantin, capela asta e o mărturie a arhitecturii religioase, dar uite ce e în jurul ei, uite cum arată azi”, le- a arătat vedeta urmăritorilor săi.

