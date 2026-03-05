Dan Negru a reacționat după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision 2026: „Nu mă mai uit la Eurovision, un circ ieftin”. Ce a spus prezentatorul despre Alexandra Căpitănescu

Dan Negru a reacționat după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision 2026. Prezentatorul a mărturisit că succesul Alexandrei Căpitănescu i-a trezit amintiri despre un „război” al orgoliilor din televiziunea românească. Deși consideră concursul european un „circ ieftin” pe care nu îl mai urmărește, el a scos la iveală culisele luptei dintre formatele autohtone și cele străine, explicând cum tânăra artistă a ajuns de la Next Star direct pe scena mare.

Dan Negru a publicat un mesaj tăios pe rețelele de socializare, după ce Alexandra Căpitănescu a fost desemnată câștigătoarea selecției naționale pentru Eurovision 2026. Deși a mărturisit că nu mai urmărește de mult timp concursul european, pe care îl consideră un „circ ieftin”, el s-a bucurat să vadă succesul tinerei artiste care și-a început drumul în muzică la emisiunea „Next Star”.

Plecând de la victoria Alexandrei Căpitănescu, prezentatorul a readus în atenția publicului o bătălie mai veche din televiziune, și anume lupta dintre formatele românești și cele cumpărate din străinătate.

„Aseară am primit multe mesaje: „Te uiți la Eurovision? Copiii de la Next Star au crescut și sunt acolo!”. Nu mă mai uit demult la Eurovision, un circ ieftin. Dar ieri a câștigat Alexandra, o puștoaică de la Next Star. Când am văzut-o, mi-am amintit de un „război” al ambițiilor din televiziunea românească. Îl știu bine, am fost în mijlocul lui. Dar se potrivește multor comunități. Idolii puștilor de azi, Oscar, Antonio, Alexandra, habar n-au că au fost soldați în „războiul” ăla.

Next Star era un format românesc și X Factor era un format străin. Așa cum au fost afaceri românești și afaceri străine. Cel românesc era ieftin. Cel străin era scump. Ambele erau în prime time. Cel românesc făcea audiențe uriașe. Cel străin era ciuca bătăilor. Audiențele de atunci sunt publice… Dar în televiziune e ca-n viață: adevărata fericire costă puțin. Când costă mult, nu-i de soi bun. Cu cât se prăbușea mai tare formatul străin și scump, cu atât șefii se ambiționau mai mult. Angajații chicoteau pe la spatele lor. Știau că au minte mică și ambiție mare. Toți râdeam, știind că și curcanul se crede păun, dar tăceam…Ne plăteau.

Ați trecut prin asta? Vi se par cunoscute afacerile românești? Într-un final, praful s-a ales de formatul străin. Nici cel românesc n-a rămas. Vă sună cunoscută povestea? Uitați-vă în jur: sunt curcani în toate domeniile. Noi, țara rățuștii celei urâte. Mereu ceilalți sunt mai buni. Din războiul ăla eu am învățat că e ușor să faci ceva complicat dar e greu să faci ceva simplu”, a scris prezentatorul TV la postarea pe care a făcut-o pe pagina lui personală de Facebook.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”. Imediat după anunțarea rezultatelor concursului muzical, tânăra a vorbit deschis despre parcursul dificil care a dus la acest moment important din viața ei.

„Am muncit foarte mult ca să ajungem aici, au fost ani de muncă, ani în care nu s-au văzut rezultatele, ani în care ni se închideau uşi şi intram pe fereastră. Pentru noi deja a fost un mare câştig faptul că piesa noastră a ajuns la voi şi pentru mine asta contează cel mai mult, ca muzica mea să ajungă la oameni, ştiind că scopul nostru ca artişti este să bucurăm sufletele oamenilor şi vreau să vă mulţumesc pentru încredere şi pentru ce aţi putut să faceţi să mă ajutaţi să trăiesc zilele astea. Vreau să le mulţumesc colegilor mei de trupă”, a spus artista.

„Înseamnă o responsabilitate foarte mare, în primul rând. Este o mare bucurie și abia aștept. N-am fost niciodată la Viena. Anul trecut, când mă uitam la Eurovision, eram „nu, nu se poate, la anul trebuie să mea o bilet, să fiu în sală”. Nu am prins. Dar numai bine, că…

Merg cu așteptările ca România să aibă un show bun, să ne canalizăm emoțiile spre a avea energia și puterea de a pune pe scena de la Viena un moment care să rămână în istorie”, a precizat ea într-un alt interviu pentru Radio România Actualități.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este din Galați și a urmat cursurile Facultății de Fizică, cu planul de a ajunge fizician în domeniul medical. De mică a fost atrasă de materiile reale, dar în același timp a iubit muzica, fiind impresionată încă din copilărie de ciripitul păsărilor din curte.

La audițiile din anul 2023, la Vocea României, i-a convins mai întâi doar prin felul în care a cântat pe Tudor Chirilă și pe Irina Rimes. Apoi și-au întors scaunele Smiley, precum și duo-ul Horia Brenciu & Theo Rose. În cele din urmă, ea a decis să meargă în echipa lui Tudor Chirilă. Artistul a lăudat atenția și transformarea din final, spunând că fiecare gest părea bine gândit și că interpretarea ar fi fost suficientă pentru a impresiona. Smiley a completat, afirmând că o vede ca pe un talent nativ.

Cu piesa „Choke Me”, prezentată pentru selecția Eurovision, artista a câștigat votul juriului național și a fost trimisă în semifinalele concursului. Cântecul transmite un mesaj despre acceptarea de sine și confruntarea cu propriile frici.

Foto- Facebook/ Instagram

