  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Dan Negru a reacționat după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision 2026: „Nu mă mai uit la Eurovision, un circ ieftin”. Ce a spus prezentatorul despre Alexandra Căpitănescu

Dan Negru a reacționat după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision 2026: „Nu mă mai uit la Eurovision, un circ ieftin”. Ce a spus prezentatorul despre Alexandra Căpitănescu

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 05.03.2026, 14:02

Dan Negru a reacționat după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision 2026. Prezentatorul a mărturisit că succesul Alexandrei Căpitănescu i-a trezit amintiri despre un „război” al orgoliilor din televiziunea românească. Deși consideră concursul european un „circ ieftin” pe care nu îl mai urmărește, el a scos la iveală culisele luptei dintre formatele autohtone și cele străine, explicând cum tânăra artistă a ajuns de la Next Star direct pe scena mare.

Dan Negru a răbufnit pe rețelele de socializare după victoria Alexandrei Căpitănescu la selecția națională pentru Eurovision 2026. Deși a spus că nu mai urmărește de mult timp „circul” de la nivel european, prezentatorul a profitat de ocazie pentru a scoate la iveală detalii neștiute despre „războiul” din televiziune în care a fost implicată artista pe când era doar un copil. El a explicat de ce formatele românești ieftine reușeau să bată emisiunile străine scumpe și cine sunt „curcanii” care au distrus proiectele de succes.

Dan Negru a reacționat după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision 2026

Dan Negru a publicat un mesaj tăios pe rețelele de socializare, după ce Alexandra Căpitănescu a fost desemnată câștigătoarea selecției naționale pentru Eurovision 2026. Deși a mărturisit că nu mai urmărește de mult timp concursul european, pe care îl consideră un „circ ieftin”, el s-a bucurat să vadă succesul tinerei artiste care și-a început drumul în muzică la emisiunea „Next Star”.

Plecând de la victoria Alexandrei Căpitănescu, prezentatorul a readus în atenția publicului o bătălie mai veche din televiziune, și anume lupta dintre formatele românești și cele cumpărate din străinătate.

Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Recomandarea zilei
Alexandra Căpitănescu7IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

„Aseară am primit multe mesaje: „Te uiți la Eurovision? Copiii de la Next Star au crescut și sunt acolo!”. Nu mă mai uit demult la Eurovision, un circ ieftin. Dar ieri a câștigat Alexandra, o puștoaică de la Next Star. Când am văzut-o, mi-am amintit de un „război” al ambițiilor din televiziunea românească. Îl știu bine, am fost în mijlocul lui. Dar se potrivește multor comunități. Idolii puștilor de azi, Oscar, Antonio, Alexandra, habar n-au că au fost soldați în „războiul” ăla.

Next Star era un format românesc și X Factor era un format străin. Așa cum au fost afaceri românești și afaceri străine. Cel românesc era ieftin. Cel străin era scump. Ambele erau în prime time. Cel românesc făcea audiențe uriașe. Cel străin era ciuca bătăilor. Audiențele de atunci sunt publice… Dar în televiziune e ca-n viață: adevărata fericire costă puțin. Când costă mult, nu-i de soi bun. Cu cât se prăbușea mai tare formatul străin și scump, cu atât șefii se ambiționau mai mult. Angajații chicoteau pe la spatele lor. Știau că au minte mică și ambiție mare. Toți râdeam, știind că și curcanul se crede păun, dar tăceam…Ne plăteau.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Ați trecut prin asta? Vi se par cunoscute afacerile românești? Într-un final, praful s-a ales de formatul străin. Nici cel românesc n-a rămas. Vă sună cunoscută povestea? Uitați-vă în jur: sunt curcani în toate domeniile. Noi, țara rățuștii celei urâte. Mereu ceilalți sunt mai buni. Din războiul ăla eu am învățat că e ușor să faci ceva complicat dar e greu să faci ceva simplu”, a scris prezentatorul TV la postarea pe care a făcut-o pe pagina lui personală de Facebook.

Citește și: Dan Negru, detalii rare despre căsnicia cu soția lui, Codruța: „M-a adus de multe ori cu picioarele pe pământ”

Citește și: Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”. Imediat după anunțarea rezultatelor concursului muzical, tânăra a vorbit deschis despre parcursul dificil care a dus la acest moment important din viața ei.

„Am muncit foarte mult ca să ajungem aici, au fost ani de muncă, ani în care nu s-au văzut rezultatele, ani în care ni se închideau uşi şi intram pe fereastră. Pentru noi deja a fost un mare câştig faptul că piesa noastră a ajuns la voi şi pentru mine asta contează cel mai mult, ca muzica mea să ajungă la oameni, ştiind că scopul nostru ca artişti este să bucurăm sufletele oamenilor şi vreau să vă mulţumesc pentru încredere şi pentru ce aţi putut să faceţi să mă ajutaţi să trăiesc zilele astea. Vreau să le mulţumesc colegilor mei de trupă”, a spus artista.

Citește și: Pedro Sanchez răspunde ferm amenințărilor lui Donald Trump, după ce Spania nu a permis SUA să utilizeze bazele sale împotriva Iranului: „Nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume”

„Înseamnă o responsabilitate foarte mare, în primul rând. Este o mare bucurie și abia aștept. N-am fost niciodată la Viena. Anul trecut, când mă uitam la Eurovision, eram „nu, nu se poate, la anul trebuie să mea o bilet, să fiu în sală”. Nu am prins. Dar numai bine, că…

Merg cu așteptările ca România să aibă un show bun, să ne canalizăm emoțiile spre a avea energia și puterea de a pune pe scena de la Viena un moment care să rămână în istorie”, a precizat ea într-un alt interviu pentru Radio România Actualități.

Citește și: Laura Cosoi a plâns în podcastul lui Horia Brenciu. Ce a emoționat-o profund: „Câte emoții m-au încercat. Au fost amintiri care dor, dar și care vindecă atunci când le rostești”

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este din Galați și a urmat cursurile Facultății de Fizică, cu planul de a ajunge fizician în domeniul medical. De mică a fost atrasă de materiile reale, dar în același timp a iubit muzica, fiind impresionată încă din copilărie de ciripitul păsărilor din curte.

La audițiile din anul 2023, la Vocea României, i-a convins mai întâi doar prin felul în care a cântat pe Tudor Chirilă și pe Irina Rimes. Apoi și-au întors scaunele Smiley, precum și duo-ul Horia Brenciu & Theo Rose. În cele din urmă, ea a decis să meargă în echipa lui Tudor Chirilă. Artistul a lăudat atenția și transformarea din final, spunând că fiecare gest părea bine gândit și că interpretarea ar fi fost suficientă pentru a impresiona. Smiley a completat, afirmând că o vede ca pe un talent nativ.

Cu piesa „Choke Me”, prezentată pentru selecția Eurovision, artista a câștigat votul juriului național și a fost trimisă în semifinalele concursului. Cântecul transmite un mesaj despre acceptarea de sine și confruntarea cu propriile frici.

Foto- Facebook/ Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Fanatik
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Ce pensie are Eugen Cristea și ce avere a strâns: „Nu mi-a dat nimeni moca”. Atac la guvernanți: „Rușine! Pensionarii cumpără 3 felii de parizer”
Ce pensie are Eugen Cristea și ce avere a strâns: „Nu mi-a dat nimeni moca”. Atac la guvernanți: „Rușine! Pensionarii cumpără 3 felii de parizer”
TV Mania
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile în Polonia! Detaliul prin care a ieşit în evidenţă, nu a mai fost văzută aşa niciodată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Zanni a fost in iad cu Velea, Lino Golden și Jador. Ce l-a salvat din infern
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. "Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!"
Cine va prezenta finala Eurovision România 2026 la TVR. Sunt doi actori cunoscuți
Buget mai mare pentru Erasmus+
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Țoiu, primele declarații după ce a fost acuzată că ar fi exclus-o pe fiica lui Victor Ponta din autocarul cu copii evacuați din Dubai: „Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă”
Oana Țoiu, primele declarații după ce a fost acuzată că ar fi exclus-o pe fiica lui Victor Ponta din autocarul cu copii evacuați din Dubai: „Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă”
Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre relația lui Alex Dobrescu și copiii lor: "Pe Max nu prea îl cunoaște! Emma îi simte lipsa"
Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre relația lui Alex Dobrescu și copiii lor: "Pe Max nu prea îl cunoaște! Emma îi simte lipsa"
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut a trecut printr-o transformare surprinzătoare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Cum arată acum tânăra. Foto
Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut a trecut printr-o transformare surprinzătoare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Cum arată acum tânăra. Foto
DailyBusiness.ro
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
A1.ro
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut avionul spre România după ce i-ar fi fost interzisă îmbarcarea într-un autocar, în Dubai. Politicianul a confirmat: „Vreau să o vedem acasă”
Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut avionul spre România după ce i-ar fi fost interzisă îmbarcarea într-un autocar, în Dubai. Politicianul a confirmat: „Vreau să o vedem acasă”
Cosmin Seleși a fost internat în spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Uneori, viața îți mai dă câte o palmă. Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”
Cosmin Seleși a fost internat în spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Uneori, viața îți mai dă câte o palmă. Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”
Cine este Gabriel Tamaș de la Survivor România 2026. Episodul care i-a pătat cariera fostului fotbalist
Cine este Gabriel Tamaș de la Survivor România 2026. Episodul care i-a pătat cariera fostului fotbalist
Cine este Aris Eram de la Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca a fost exmatriculat temporar din liceu. "Zici că eram la poliție!"
Cine este Aris Eram de la Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca a fost exmatriculat temporar din liceu. "Zici că eram la poliție!"
Observator News
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Libertatea pentru Femei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Aerul poluat ne otrăvește la propriu: Cantități mari de dioxid carbon (CO2), detectate în sângele uman
Aerul poluat ne otrăvește la propriu: Cantități mari de dioxid carbon (CO2), detectate în sângele uman
Semnal de alarmă: ChatGPT nu înţelege mereu corect severitatea afecţiunilor medicale
Semnal de alarmă: ChatGPT nu înţelege mereu corect severitatea afecţiunilor medicale
Fiica lui Victor Ponta, blocată în Dubai. Nu a fost lăsată să urce într-un avion pentru repatriere
Fiica lui Victor Ponta, blocată în Dubai. Nu a fost lăsată să urce într-un avion pentru repatriere
Horoscop zilnic, 6 martie 2026: Zodii care vor avea realizări importante
Horoscop zilnic, 6 martie 2026: Zodii care vor avea realizări importante
TV Mania
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton