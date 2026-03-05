  MENIU  
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină

Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină

Raluca Vițu
.

Alexandra Căpitănescu este artista care va reprezenta România la Eurovision 2026, după ce a câștigat finala națională cu piesa „Choke Me”.

La doar 22 de ani, tânăra din Galați confirmă o ascensiune spectaculoasă în muzica românească, consolidată prin voce, expresivitate și o poveste personală care a cucerit publicul.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Originară din Galați, Alexandra a studiat la Facultatea de Fizică din București, visând inițial la o carieră în domeniul medical. Totuși, pasiunea pentru muzică, prezentă încă din copilărie, a devenit direcția principală a vieții ei. Această combinație între rigoarea științelor exacte și sensibilitatea artistică îi conturează un profil unic în industria muzicală.

De la Vocea României la scena Eurovision

Alexandra a devenit cunoscută în 2023, când a câștigat sezonul 11 al emisiunii Vocea României, impresionând juriul încă de la audiții. Tudor Chirilă, antrenorul ei, a remarcat atunci „concentrarea absolut extraordinară” și „personajul asumat” pe care artista l-a construit pe scenă. Smiley a completat: „Tu cred că ești un artist înnăscut!”.

Victoria de la Vocea României a fost urmată de lansări muzicale, colaborări și turnee, printre care un tribut dedicat Laurei Stoica și piese precum „Arde”, „Fluturi în stomac”, „Stea căzătoare” sau „Dilaila”.

„Choke Me” – piesa cu care România merge la Viena

Melodia „Choke Me” a convins juriul național și a adus Alexandrei victoria în finala Eurovision România 2026. Artista descrie piesa ca pe o metaforă a presiunii emoționale și a luptei cu propriile temeri și așteptări. Conform declarațiilor sale, „melodia reprezintă un dialog între propria persoană și vocile fantomă care nu ne dau pace, ne țin blocați în trecut, ne țin ancorați în frici”.

Deși titlul sugerează o încărcătură dramatică, refrenul transmite un mesaj luminos: „Spunem cât contează dragostea de sine și transmite să fim mai blânzi cu noi… doar așa ajungem la adevăratul nostru potențial”.

Vizibil emoționată după anunțarea rezultatului, Alexandra a transmis un mesaj de recunoștință: „Suntem foarte fericiți pentru tot ce se întâmplă acum și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare! Promitem să muncim din ce în ce mai mult și să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest!”.

Ce urmează pentru Alexandra Căpitănescu

România va intra în a doua semifinală Eurovision pe 14 mai 2026, iar Alexandra se pregătește pentru una dintre cele mai importante apariții ale carierei sale. Cu o voce puternică, un mesaj autentic și o prezență scenică matură, artista intră în competiția de la Viena cu ambiția de a readuce România în finală și de a obține un rezultat care să onoreze eforturile echipei.

