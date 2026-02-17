Home > Vedete > Cristina Bălan trage un semnal de alarmă după ce a participat cu o piesă în limba rromani la Eurovision România 2026: „Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri”
Cristina Bălan a vorbit despre gemenii ei cu sindromul Down și despre discriminare în contextul participării la Selecția Națională Eurovision 2026 cu o piesă scrisă în limba rromani. Artista este de părere că, în România, reacțiile la dizabilitate și reacțiile la etnie sunt aproape identice.
Cristina Bălan a participat la Selecția Națională Eurovision 2026 cu piesa „Bengalo”, cu versuri în limba rromani. Reacțiile românilor au fost preponderent pozitive, însă au fost și persoane care au criticat versurile. În urma acestor reacții, cântăreața a tras concluzia că „există incluziune, dar doar până la un punct”.
„Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri. Pe hârtie suntem bine. În realitate… încă nu. Zilele astea am citit comentariile la piesa Bengalo – cântată și scrisă în limba rromani și am avut un moment ciudat de luciditate. Mi-am dat seama că reacțiile la dizabilitate și reacțiile la etnie sunt aproape identice. În teorie suntem empatici, moderni, europeni. În practică, reflexele sunt aceleași: «e prea mult», «e prea diferit», «nu e pentru noi».
Exact cum ni se spune și nouă, părinților: că există incluziune, dar doar până la un punct. Că există acceptare, dar doar dacă nu deranjează. Și atunci m-am întrebat: de ce ne sperie atât de tare autenticitatea? Piesa asta nu e doar o piesă. E o oglindă. Și, din păcate, comentariile sunt și ele o oglindă. Dacă vreți să înțelegeți despre ce vorbesc, ascultați-o. Nu ca să susțineți pe cineva. Ci ca să vă uitați puțin în noi – ca societate”, a scris Cristina Bălan în mediul online.