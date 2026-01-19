Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut

Sandra Izbașa este o fostă gimnastă devenită actriță și creatoare de conținut online. Cunoscută pentru realizările sportive, prezența online și apariția în filmul „Taci și faci”, Sandra experimentează în prezent cu lumea televiziunii. Alături de soțul ei, actorul Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Junior, Sandra a participat la Power Couple 2026.

Biografie Sandra Izbașa

Data nașterii, studii și carieră

Sandra Izbașa s-a născut pe 18 iunie 1990, la București, are 35 de ani și este zodia Gemeni. Sandra este o fostă gimnastă retrasă din activitatea sportivă din data de 10 aprilie 2014. Are în palmares două medalii olimpice, aur la sol (Beijing, 2008) și aur la sărituri (Londra, 2012), dar și cinci titluri europene și un argint mondial, potrivit Digi Sport.

Potrivit Adevarul.ro, Sandra Izbașa este licențiată în kinetoterapie. Fosta gimnastă a fost studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Babeș–Bolyai” din Cluj, la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială. Totodată, Sandra a absolvit în anul 2014 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.

După retragerea din gimnastică, Sandra s-a căsătorit cu actorul Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Junior, și a decis să urmeze cursuri de actorie, un domeniu care i-a permis să-și exploreze latura artistică. În anul 2019, Sandra a apărut în primul și singurul ei film de până acum, „Faci sau taci”.

În 2025, Sandra a spus da unei noi provocări, reality show-ul Power Couple România. Emisiunea s-a filmat anul trecut în Malta și se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1. „Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și La bine și la greu!”, a spus Sandra, înainte de începerea filmărilor.

Citește și: Cum crede Dani Oțil că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple România: „La jocurile noastre trebuie să fii și smart” / Exclusiv

Viața personală

Povestea de iubire dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează un cuplu de cinci ani. Cei doi s-au căsătorit civil în vara anului 2021, iar relația lor a fost făcută publică în decembrie 2020, chiar de Crăciun, când Răzvan a cerut-o în căsătorie pe fosta campioană olimpică.

După retragerea din gimnastică, Sandra s-a apropiat de lumea actoriei, iar această pasiune comună i-a adus împreună. Răzvan a fost sprijinul ei în tranziția de la sport la scenă, iar aparițiile lor publice au fost mereu discrete, dar pline de eleganță.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News