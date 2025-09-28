  MENIU  
Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său

Raluca Vițu
Răzvan Bănică atrage tot mai multă atenție odată cu apariția sa alături de Sandra Izbașa în emisiunea Power Couple 2026. Deși soția sa este deja o figură emblematică în sportul românesc, Răzvan are propriul parcurs artistic remarcabil și o poveste de iubire cu frumoasa sportivă care a cucerit publicul.

Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică

Născut pe 29 aprilie 1992, în București, Răzvan Bănică este actor și nepotul celebrului Ștefan Bănică Jr. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 2014, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, iar în 2016 și-a completat studiile cu un master în Arta actorului, sub îndrumarea profesorului Gelu Colceag.

Răzvan este actor la Teatrul Nottara din București, unde a jucat în peste 15 spectacole. A avut roluri și pe scenele Teatrului Bulandra, Teatrului Național București, UNITER, Godot Cafe-Teatru și Palatul Național al Copiilor. A fost distins cu premiul pentru „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru interpretarea lui Rică Venturiano în spectacolul „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, în cadrul Festivalului Național de Teatru „Serile Teatrului Studențesc” din 20122.

„Eu am fost un copil extrem de timid și de introvertit. Nu-mi plăcea nici măcar la serbările de la grădiniță și de la școală să spun poezii, să mă expun într-un fel sau altul. Eu mă visam fotbalist. Mă visam fotbalist până la vârsta de 14-15 ani, când s-a produs un declic, nu mă întreba cum, am participat la un casting, l-am luat, am făcut primul serial de televiziune. Se numea Îngerașii (…), după care au urmat și celelalte.

Am intrat la facultate, am terminat UNATC și master, m-am angajat la Teatrul Nottara. Acum am timp să fac și film, mai urmează și altele, Doamne ajută!” – a spus el acum ceva timp, pentru cancan.ro.

Pe lângă activitatea teatrală, Răzvan a apărut în seriale TV precum „Îngerașii” (2008), „State de România” (2009), „Pariu cu viața” (2011) și „Și băieții câteodată” (2013), consolidându-și prezența în industria de divertisment din România.

Povestea de iubire cu Sandra Izbașa

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează un cuplu de cinci ani. Cei doi s-au căsătorit civil în vara anului 2021, iar relația lor a fost făcută publică în decembrie 2020, chiar de Crăciun, când Răzvan a cerut-o în căsătorie pe fosta campioană olimpică. Potrivit Kanal D, „Sandra Izbașa a devenit, oficial, doamna Bănică”.

După retragerea din gimnastică, Sandra s-a apropiat de lumea teatrului, iar această pasiune comună i-a adus împreună. Răzvan a fost sprijinul ei în tranziția de la sport la scenă, iar aparițiile lor publice au fost mereu discrete, dar pline de eleganță.

Ce spune Răzvan Bănică despre Power Couple 2026

Participarea la Power Couple 2026 a fost o alegere curajoasă pentru cuplul Bănică-Izbașa. Filmările au loc în Malta, iar show-ul va fi difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY. Răzvan a declarat despre show:

„Power Couple este mai mult decât un show TV. Este o experiență complexă care reușește să îți reamintească faptul că bucuria jocului nu ar trebui să dispară niciodată din sufletul unui adult, chiar dacă provocările competiției te scot de cele mai multe ori din zona de confort.

Însă, oricât ar fi de greu, aici nu ești niciodată singur! Fiindcă în orice încercare, , ai mereu lângă tine un : persoana iubită!”

Cuplul lor este considerat unul dintre cele mai puternice din acest sezon, aducând împreună performanța sportivă și talentul artistic într-un format care testează limitele relației și ale încrederii.

Foto – Instagram

