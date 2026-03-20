Iuliana Pepene, primele declarații după ce a fost fotografiata în oraș cu fostul iubit, Alex Roman: „Despre asta este vorba”

Iuliana Pepene a reacționat după ce a fost fotografiată în oraș cu fostul iubit, Alex Roman. Prezentatoarea de la Antena 1 și fostul partener au fost surprinși împreună la o terasă din Capitală.

Iuliana Pepene, primele declarații după ce a fost fotografiata în oraș cu fostul iubit

Iuliana Pepene și Alex Roman, fostul ei iubit, au fost surprinși recent de paparazzi la o terasă din București. După ce imaginile cu ei au apărut în presă, știrista de la Antena 1 a clarificat speculațiile despre o posibilă împăcare.

„Nu, nu m-am împăcat cu fostul meu partener de viață. Sunt într-o prietenie, doar atât. Există prietenie chiar și după o relație, despre asta este vorba”, a declarat Iuliana Pepene pentru Spynews.

Iuliana și Alex au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări până în prezent. Prezentatoarea TV susține că momentan este singură și nici nu își dorește un partener, ci se concentrează pe carieră și viața personală.

„Nu vorbesc în momentul de față cu nimeni, îmi văd de viața mea, de job, de alte lucruri, de sală”, a spus jurnalista, pentru sursa citată.

„Conexiunea perfectă înseamnă înțelegere și acceptare, indiferent de doleanțe”

Într-un interviu pentru VIVA! din iulie 2025, Iuliana Pepene a dezvăluit că ea și Alex Roman au în comun faptul că sunt muncitori, ambițioși și serioși când vine vorba de carierele lor. Tot atunci mărturisea că învață constant lucruri unul de la celălalt.

„Suntem oameni maturi și înțelegem motricitatea relației noastre. Activăm în domenii diferite și tocmai acest lucru ne face să funcționăm atât de bine. Împărtășim experiențe și învățăm unul de la celălalt, eu business, el televiziune. Ne susținem moral și suntem fericiți de reușite în ambele situații.

Pentru mine, conexiunea perfectă înseamnă înțelegere și acceptare, indiferent de doleanțe. Ne dăm timp și spațiu să evoluăm independent în direcțiile noastre profesionale și ne bucurăm de timpul liber împreună. Amândoi suntem muncitori, ambițioși și serioși când vine vorba despre joburile noastre. Avem nevoie să fim împliniți individual ca să fim fericiți împreună”, a dezvăluit prezentatoarea de la Observator.

În ciuda declarațiilor de mai sus, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Faptul că au rămas prieteni și s-au întâlnit recent în București poate indica însă că trec din nou printr-o pauză.

