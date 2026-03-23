Cum arată casa în care locuiește Anastasia Soare în Beverly Hills. A costat aproape 20 de milioane de dolari: „Totul e foarte zen”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anastasia Soare, românca poreclită „Regina sprâncenelor”, are o viață de vis în Statele Unite ale Americii. Vedeta stă într-o casă pe care a cumpărat-o în Beverly Hills pentru aproape 20 de milioane de dolari. Anastasia și-a amenajat locuința după propriul gust și a personalizat-o adăugându-și amprenta personală peste tot. Iată cum arată casa spectaculoasă.

Anastasia Soare și-a cumpărat casă de 20 de milioane de dolari

Pasionată de design interior, Anastasia Soare și-a amenajat casa din Beverly Hills așa cum a visat întotdeauna.

În centrul atenției sunt colecțiile de artefacte, în timp ce mobilierul modern completează frumos estetica întregii locuințe.

Vedeta s-a mutat în 2019 în Beverly Park, un complex rezidențial închis, în care locuiesc vedete. Se pare că regina sprâncenelor ar fi plătit în jur de peste 19 milioane de dolari pentru casa de vis, construită în 1993 și deținută anterior de o femeie de afaceri din Taiwan.

Vedeta este o iubitoare de artă și de design interior, așa că locuința este decorată cu mult bun gust. În biroul ei există o lampă proiectată de Luciano Figerio, în timp ce rafturile sunt proiectate de Paul Evans și conțin obiecte și lucrări ale Alexandrei Nechita și ale lui J.M.W. Turner, conform Cancan.

În dormitorul principal, vedeta a dat o nouă viața unei canapele Federico Munari.

„M-am gândit că am nevoie de puțină culoare în dormitor, iar verdele se potrivea cu verdele de afară”, a spus ea despre dormitor.

„Totul este atât de natural încât am simțit că am nevoie de puțină energie. Am simțit că am nevoie de puțină energie, deoarece totul este foarte zen. Zona barului este locul în care vrei să te distrezi puțin”. a continuat regina sprâncenelor cu privire la barul ei.

Care este regretul cel mai mare al Anastasiei Soare

Anastasia Soare și-a lansat anul trecut autobiografia intitulată „Conturul unui vis”. Vedeta de 67 de ani a mărturisit care este regretul ei cel mai mare: faptul că are doar un copil.

„Acesta este cel mai mare eșec. Îmi pare rău că am numai o fată, numai un copil (…). Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic! (…). Nu mă așteptam să ajungem la această discuție. Mama mea are 92 de ani și știi ce? Dacă nu m-ar fi avut pe mine, ce ar fi făcut? (…). Am grijă de ea. Fata și mama mea sunt totul. Am clădit incredibilul, e excelent, dar până la urmă familia ta, mama, tatăl, copiii sunt cei mai importanți”, a declarat Anastasia Soare.

Urmărește-ne pe Google News