Anastasia Soare și Loredana au cântat împreună: „Mă las de sprâncene”. Momentul a devenit viral

Anastasia Soare, supranumită Regina Sprâncenelor, a creat un moment unic alături de Loredana Groza la un eveniment recent din România. Cele două vedete au surprins publicul interpretând împreună un cântec popular, demonstrând că talentul și prietenia lor depășesc granițele profesionale.
Anastasia Soare, celebra antreprenoare româno-americană, s-a întors în țara natală pentru a participa la un eveniment monden. Aici, ea s-a reîntâlnit cu numeroase personalități din showbiz-ul românesc, printre care și Loredana Groza, o veche prietenă.
În spiritul distracției și al revederii, Anastasia și Loredana au decis să ofere fanilor un moment special. Ele au interpretat împreună refrenul unei melodii populare, filmându-se și împărtășind clipul pe rețelele sociale. Gestul lor a stârnit entuziasmul admiratorilor, care au apreciat spontaneitatea și chimia dintre cele două.
După momentul muzical, Anastasia a făcut o declarație amuzantă pe Instagram: „Mă las de sprâncene și mă apuc de cântat.”
Această afirmație în glumă a subliniat versatilitatea și simțul umorului Reginei Sprâncenelor, arătând o latură mai relaxată a personalității sale.
Anastasia Soare este recunoscută drept una dintre cele mai de succes românce din Statele Unite. Ea a construit un imperiu în industria frumuseții, specializându-se în designul sprâncenelor. Recent, și-a lansat o carte autobiografică, unde dezvăluie secretele succesului său.