Andreea Marin, despre lupta cu depresia: „Nu e de joacă”. Cum și-a dat seama că are nevoie de ajutor specializat

Andreea Marin a făcut declarații extrem de sincere despre lupta cu depresia și felul în care a realizat că are nevoie de ajutor specializat. Afecțiunea este una cu care din ce în ce mai multe persoane se confruntă și este cu atât mai important de ridicat gradul de conștientizare cu privire la boala secolului. Vedeta a povestit când și-a dat seama că suferă de depresie și ce a făcut în continuare.

Andreea Marin s-a luptat cu depresia și a făcut terapie

Andreea Marin a mărturisit că s-a luptat cu depresia și a făcut tot ce i-a stat în putință să se vindece. Vedeta și-a dat seama că ar putea suferi de această afecțiune atunci când a urmărit cazul Mădălinei Manole.

Vedeta a povestit despre perioadele dificile din viața ei și a mărturisit că au fost momente care și-au pus amprenta asupra ei ca persoană. Prima oară când a înțeles că ar putea suferi de depresie a fost după naștere fiicei sale.

Deși depresia post-partum este o afecțiune reală, de care multe femei care devin mame se lovesc, prezentatoarea a spus că nu a avut neapărat legătură cu nașterea, ci a fost o coincidență perioada în care s-a întâmplat.

Ea a conștientizat că are depresie când a urmărit cazul Mădălinei Manole și a înțeles, de fapt, ce înseamnă această boală.

„Prima dată s-a întâmplat într-un moment de depresie. Nici nu știam ce e depresia la vremea aceea. Un moment greu. A fost după nașterea fiicei mele. Nu aș spune că a fost legată de nașterea fiicei mele, dar așa s-a întâmplat. Conștientizarea a venit urmărind cazul Mădălina Manole și înțelegând din dezbaterile ce aveau loc ce înseamnă această boală, care sunt urmările ei, pentru că depresia este o boală, nu e o vină.”, a spus Andreea Marin în podcastul Ralucăi Hagiu.

Andreea Marin a spus că atunci când a avut stări pe care i-a fost greu să le înțeleagă, a înțeles că trebuie să apeleze la ajutor specializat.

„După ce am înțeles că s-ar putea să fie și cazul meu, atunci mi-am spus: hai să încerc, chiar dacă nu îmi plăcea ideea.”, a mai spus Andreea Marin.

S-a implicat în campanii de conștientizare

După ce a înțeles despre ce este vorba, Andreea Marin a realizat campanii pentru conștientizarea depresiei și pentru a îi ajuta pe cei care se confruntă cu astfel de probleme.

„Am considerat că nu e de joacă, în jurul meu au fost și oameni care și-au luat viața și am înțeles că trebuie vorbit deschis despre acest subiect.”, declara vedeta cu ceva timp în urmă.

