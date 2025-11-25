Alina Sorescu a vorbit despre căsnicia cu Alexandru Ciucu la Parlament, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Actele de violență emoțională din păcate continuă”

Alina Sorescu a transmis un mesaj important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Artista este apropiată de cauză după ce s-a confruntat cu abuzul emoțional în fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu.

Ce mesaj a transmis Alina Sorescu de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Alina Sorescu a acceptat invitația Nataliei Intotero, vicepreședintele Camerei Deputaților, de a vorbi în cadrul evenimentului „Tot adevărul despre violență”, moderat de Alessandra Stoicescu, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Artista a vorbit public despre faptul că fostul soț, Alexandru Ciucu, a abuzat-o emoționat în timpul căsnicie.

Alina Sorescu a transmis un mesaj puternic pentru femei. În mesajul ei, artista a făcut trimitere și la modul în care fostul soț a continuat să aibă un comportament nepotrivit după divorț.

„Astăzi este Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Violența are multe forme. Cea emoțională lasă cicatrici adânci în suflet. Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz și pot transforma viața într-o luptă zilnică. Și cel mai greu e când reușești până la urmă să-i pui capăt oficial, dar ea de fapt continuă prin copii, prin intimidare și prin presiuni constante. Fii vocea care spune STOP. Sprijină, ascultă, crede”, a scris artista în mediul online.

„Siguranța și demnitatea nu sunt privilegii. Sunt drepturi”

Într-o altă postare, Alina Sorescu a încurajat femeile să fie vocale.

„Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor ne reamintește că fiecare femeie trebuie să se simtă în siguranță oriunde. Violența sub toate formele ei nu are scuze, iar tăcerea nu trebuie să fie niciodată o opțiune. Trebuie să ai curaj să spui «nu». Siguranța și demnitatea nu sunt privilegii. Sunt drepturi”, a insistat.

În discursul ei din cadrul evenimentului, Alina Sorescu a vorbit despre comportamentul abuziv al lui Alexandru Ciucu din timpul căsniciei lor.

„Expunerea comportamentului lui abuziv din timpul căsniciei nu a contat în proces, el construindu-și de la un termen la altul o imagine ideală de tată și de soț. Semnalul de alarmă pe care vreau să îl trag, după un divorț complicat și expus, este că actele de violență emoțională din păcate continuă, prin copii, asupra mea și a lor. Învăț să-mi clădesc o nouă viață fără frici. Trebuie să cerem protecție reală pentru femeile și copiii aflați în pericol. Așadar să ridicăm vocea pentru toate femeile care nu pot”, a spus Alina Sorescu, cu vocea tremurată pe final.

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a pronunțat la sfârșitul anului 2024, începutul anului 2025. Împreună au două fete, Carolina Elena, născută în 2014, și Raisa Ana, născută în 2016.

