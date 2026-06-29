Ioana Ginghină a spus fără ocolișuri ce crede despre Loredana Groza: „În sensul fizic”

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Ioana Ginghină a vorbit despre Loredana Groza la „Sosurile lui Măruță”. Actrița a oferit răspunsuri sincere despre viața personală și cariera sa, abordând inclusiv părerea ei despre câteva vedete.

Ce spune Ioana Ginghină despre Loredana Groza și imaginea sa online

Ioana Ginghină a acceptat provocarea întrebărilor incomode de la „Sosurile lui Măruță” și a abordat deschis subiecte despre viața sa personală, inclusiv despre relațiile cu colegii din lumea artistică. Într-un moment care a atras atenția publicului, vedeta a vorbit despre Loredana Groza.

Cunoscută pentru franchețea sa, Ioana Ginghină a intrat în jocul întrebărilor directe și nu s-a sfiit să abordeze teme delicate, inclusiv fosta ei căsnicie cu Alexandru Papadopol. Însă, una dintre întrebările lui Cătălin Măruță s-a concentrat pe discrepanțele dintre imaginea publică a vedetelor și viața lor privată.

Întrebarea „Ce vedetă din România este complet diferită în privat față de imaginea pe care o afișează în online?” a adus-o pe Loredana Groza în discuție. Ioana este de părere că Loredana arată diferit pe social media față de realitate. „Eu nu știu, eu cred că, asta cu Loredana, eu o văd, am văzut-o și în filmări, video, cred că are pe cineva care îi editează pozele. Ea nu are operații, sunt sigură că nu are și că nu minte. În realitate e ok”, a declarat Ioana Ginghină.

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„Eu nici nu sunt prietenă cu vedetele”

Cătălin Măruță, încercând să clarifice întrebarea, a întrebat-o direct dacă sugerează că fotografiile Loredanei sunt modificate înainte de a fi postate. „Adică tu zici că cineva îi modifică pozele pe social media?”, a întrebat prezentatorul. „Nu știu sau cred că nu știe. Sau îi place așa, «uite ce frumoasă» și rămâne așa”, a răspuns cu sinceritate actrița.

Deși întrebarea inițială se referea mai degrabă la comportamentul vedetelor în viața privată, discuția s-a concentrat pe aspectul fizic. „Dar eu nu mă refeream la asta în întrebare. Adică cine pare altfel decât e în viața de zi cu zi, adică nu fizic neapărat”, a menționat Măruță, lăsând-o pe Ioana să completeze: „Da știu, eu am zis în sensul fizic. Eu nu știu pe cineva, nu am cunoscut, plus că eu nici nu sunt prietenă cu vedetele”.

Pe parcursul emisiunii, Ioana Ginghină a continuat să abordeze deschis diverse teme.

Foto: Captură YouTube, Instagram

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