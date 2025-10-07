Cum și-a construit Anastasia Soare imperiul de miliarde de dolari în domeniul frumuseții: „Când am început, conduceam o mașină ponosită”. Sfatul româncei pentru antreprenori

Anastasia Soare a făcut dezvăluiri rare despre cum și-a construit imperiul de miliarde în domeniul frumuseții.

Anastasia Soare, sfat important pentru antreprenori

Anastasia Soare (67 de ani) este fondatoarea și CEO-ul companiei de cosmetice Anastasia Beverly Hills, estimată în aprilie 2025 de Forbes la 400 de milioane de dolari.

Antreprenoarea, care are în prezent o valoare netă de 740 de milioane de dolari, a spus cum a pus bazele companiei Anastasia Beverly Hills.

Anastasia Soare a imigrat în Statele Unite în 1989 și, pentru că nu știa încă limba engleză, s-a angajat ca estetician la un salon de înfrumusețare. În scurt timp a remarcat că femeile din America nu acordau atenție sprâncenelor.

După ce prin mâinile ei au trecut mai multe celebrități de la Hollywood, printre care supermodelele Cindy Crawford, Naomi Campbell și Stephanie Seymour, Anastasia și-a deschis propriul salon, în 1997. În 1999 a lansat prima linie de produse pentru sprâncene, iar anul următor le-a distribuit pentru prima oară în magazine.

„EBITDA este totul”

Recent, Anastasia Sorea a spus ce sfat financiar are pentru cei care vor să-și deschidă o afacere.

„Dacă doriți să începeți propria afacere, urmăriți fluxul de bani. EBITDA este totul. Este vorba despre profit. Nu începeți să aruncați cu bani în stânga și-n dreapta. Când am început, conduceam o mașină ponosită pe care am dat 200 de dolari. Nu a contat că fiica mea nu voia să o duc cu mașina la școală pentru că colegii ar fi râs de ea. Nu mi-a păsat. Am avut un obiectiv mai mare”, a spus Anastasia Soare, într-un TikTok.

EBITDA este un indicator financiar care măsoară profitabilitatea operațională a unei companii, eliminând efectele cheltuielilor financiare, impozitelor și factorilor non-monetari precum deprecierea activelor fixe. EBITDA este folosit pentru a evalua capacitatea unei companii de a genera profit din activitatea sa de bază. Totodată, acest indice ajută la compararea performanței companiilor din același sector.

Cum face față concurenței

Industria de frumusețe este un domeniu competitiv. Anastasia Soare a spus și cum reușește să mențină relevanța companiei Anastasia Beverly Hills pe piață.

„Prin oamenii de marketing și social media chiar acum. Acesta a fost modul în care ne-am extins. Fiica mea, care lucra cu mine în 2012, a venit la mine și mi-a spus: «Mama, poate putem folosi această aplicație numită Instagram». Iar eu i-am spus, «Ok, hai să încercăm. Să vedem». Așa că am început să postăm poze cu produsele noastre. Compania a explodat. A schimbat complet jocul. Suntem primul brand de frumusețe care a avut o prezență pe Instagram. Așa că trebuie să fii mereu în alertă. Afacerile se schimbă în fiecare zi. Trebuie să te adaptezi, să pivotezi”, a mai declarat antreprenoarea.

„Lucrez de parcă n-aș putea să-mi plătesc chiria luna viitoare. Iubesc asta. Îmi place ceea ce fac. Nici măcar nu simt că lucrez. Asta e cheia”, a încheiat Anastasia Soare.

