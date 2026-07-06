Loredana Groza, siluetă de invidiat în costum de baie, la 56 de ani. Ce mănâncă artista

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Loredana Groza își uimește fanii cu o siluetă impecabilă, la 56 de ani. Într-un costum de baie la Monaco, artista a stârnit admirația internauților. Iată care este dieta care o menține în formă.

Loredana Groza, siluetă de invidiat în costum de baie, la 56 de ani

La 56 de ani, Loredana Groza demonstrează că frumusețea și vitalitatea nu au vârstă. Recent, artista a făcut furori pe rețelele sociale, unde a publicat imagini în costum de baie din vacanța sa la Monaco.

Relaxată la piscină, vedeta a stârnit admirația fanilor, care nu au întârziat să o felicite. „Ești o femeie foarte frumoasă”, a scris cineva. „Ce apariție. Nu toată lumea are curaj să se afișeze așa”, a fost o altă reacție, conform Libertatea.

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Ce mănâncă Loredana Groza

Secretul siluetei sale impecabile? O combinație de dietă vegană, sport și un stil de viață echilibrat. Într-un interviu pentru revista VIVA!, Loredana Groza a explicat cum renunțarea la carne i-a transformat energia și starea de bine: „Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană. Mai fac excepții, mai mult pește. Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații și eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice. Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”.

Chiar dacă este disciplinată în alegeri, artista nu ezită să se bucure de mici plăceri. „Vara, viciul meu secret este înghețata. Am niște cheat days în care mănânc înghețată. Vegană (râde)”, a adăugat ea cu sinceritate. Pentru Loredana, menținerea echilibrului în carieră și viața personală vine din obiceiuri simple, dar eficiente, precum somnul și evitarea exceselor. „Noaptea nu mă duc la frigider, că noaptea obișnuiesc să dorm. Sau să călătoresc, dacă nu dorm. (râde)”, a mărturisit.

Foto: Instagram

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