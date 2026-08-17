Cum s-a încheiat relația dintre Teo Costache și Ella Vișan. Ruptura a avut loc înainte de a pleca din Thailanda

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Teo Costache și Ella Vișan au fost protagoniștii sezonului 9 Insula Iubirii, însă povestea lor s-a încheiat abrupt. Ispita a recunoscut că, încă din Thailanda, a avertizat-o pe concurentă că relația lor nu va avea continuitate.

Cum s-a încheiat relația dintre Teo Costache și Ella Vișan

Relația dintre Teo Costache și Ella Vișan a captivat publicul în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”. Deși inițial păreau să construiască ceva durabil, Teo a fost sincer încă din Thailanda: legătura lor nu avea viitor.

Ella Vișan a intrat în competiție alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, cu planuri clare de nuntă. Totul s-a schimbat însă când ea s-a îndrăgostit de ispita Teo Costache. Alegerea ei de a urma ceea ce a numit o legătură specială a condus la destrămarea logodnei și a planurilor de viitor.

Totuși, chiar și în momentele lor cele mai intense, Teo Costache i-a arătat Ellei Vișan o doză de realism.

„Își dorea o relație cu mine, doar că eu i-am spus și pe insulă: «nu știu ce se va întâmpla după ce vom ajunge acasă». La un moment dat, ea se și supărase. Eram la dream date și i-am zis: «să nu te gândești că acum, când ajungi acasă, eu vin și te iau pe tine de nevastă». Fix asta i-am spus și a deranjat-o, doar că am fost sincer. Nu cred că s-a difuzat asta. Eu nu i-am promis marea cu sarea și ea știe asta”, a dezvăluit Teo în podcast-ul „Face to Face”.

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Regretul fostei ispite

În ciuda sincerității, Teo Costache nu și-a găsit liniștea după finalul emisiunii. El a recunoscut că remușcările l-au urmărit, în special pentru impactul pe care l-a avut asupra fostului cuplu.

„Poate că nu trebuia să mă expun atât de mult. Îmi pare rău doar de un singur lucru. De faptul că am despărțit un cuplu, o nuntă. Noi, oamenii, avem tendința să ne gândim la partea mai puțin plăcută, și anume faptul că i-am despărțit. Prefer să iau eu vina asupra mea, să fie acesta păcatul meu”, a mai spus el.

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Teo Costache și Ella Vișan s-au revăzut la „Insula iubirii: Reuniuni”, unde au vorbit despre ceea ce s-a întâmplat pe parcursul emisiunii. Și Andrei Lemnaru a fost prezent, dar acesta a refuzat să se întâlnească față în față cu fosta logodnică.

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Sursă foto: Instagram

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