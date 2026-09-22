Victoria și Valerie Lungu, o relație cu suișuri și coborâșuri. De ce influencerița și-a dat mama afară din casă și s-au blocat pe rețelele sociale

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Relația dintre celebra interpretă Victoria Lungu și fiica ei, Valerie Lungu, a fost mereu sub lumina reflectoarelor. De-a lungul anilor, legătura strânsă dintre cele două a fost încercată de momente de tensiune extremă, care au dus la blocaje reciproce pe rețelele de socializare, neînțelegeri aprinse din cauza banilor și păreri împărțite privind viața sentimentală a Valeriei.

Victoria Lungu și-a crescut singură fiica

Victoria Lungu și-a crescut fiica singură și a vorbit de fiecare dată cu un profund atașament despre momentele grele prin care au trecut împreună. În emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, artista a evocat perioada critică de după accidentul grav de mașină pe care l-a suferit, moment în care Valeria s-a maturizat prematur pentru a-și ajuta mama.

Cu acel prilej, Victoria Lungu a făcut una dintre cele mai emoționante mărturisiri despre fiica sa: „Eu o iubesc pe Valeria extraordinar de mult. Este viața mea, este tot ce am mai scump pe această lume. Am crescut-o singură și am încercat să îi ofer tot ce a fost mai bun. A fost alături de mine în cel mai greu moment al vieții mele și atunci s-a maturizat. Atunci mi-am dat seama că sunt un om norocos, pentru că a avea un copil care e mult mai matur și mai responsabil e un bine. Este tot pentru mine și e cea care îmi dă aripi întotdeauna ca să fiu cea care sunt acum.”

Citește și: Ce îl enervează pe Aris Eram la Andreea Esca, mama lui: „Mă vede scos din sărite”

Citește și: Mirabela Grădinaru a renunțat la rochiile simple. Partenera lui Nicușor Dan și cele 3 ținute cu care a cucerit SUA

Banii, independența și blocajele de pe Instagram

Pe măsură ce Valeria Lungu a devenit una dintre cele mai populare influencerițe și a obținut independența financiară, între cele două au apărut primele fricțiuni serioase. Fanii au observat rapid când mama și fiica au încetat să se mai urmărească pe rețelele sociale.

Invitată în emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars, dar și în propriul podcast, Victoria Lungu a explicat deschis ce se află în spatele acestor gesturi impulsive din mediul online:

„Este adevărat, ne-am blocat, ne-am deblocat. E un copil dificil, dar este copilul meu. Uneori copiii din ziua de azi cred că le știu pe toate și nu mai au nevoie de sfaturile părinților. Au senzația că dacă fac bani, pot să controleze totul. Când devin independenți financiar, unii copii au impresia că nu mai au nevoie de sfatul mamei”, a povestit ea în urmă cu ceva timp.

Citește și: Romina Gingașu, detalii despre relația cu Piero Ferrari, după ce a șters fotografiile cu el din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”

Citește și: Codruța Filip dă o nouă șansă căsătoriei la 7 luni de la divorțul de Valentin Sanfira. „Văd în jurul meu atâtea exemple și frumoase și de iubire adevărată!”

Valerie Lungu și-a dat mama afară din casă

În noiembrie 2023, Victoria Lungu a povestit că, în urma unei neînțelegeri aprinse, fiica ei a scos-o din casă în toiul nopții, pe o vreme ploioasă, neavând unde să meargă. Cântăreața a scris despre acest moment pe rețelele de socializare din dorința de a-și „pedepsi” fiica și de a o face să conștientizeze situația, însă a șters postarea la scurt timp.

„Trăiesc cea mai mare dezamăgire din viața mea. Fiica mea mă dă afară din casă la 12 noaptea, pe o ploaie torențială. Nu am unde să mă duc, nu am bani la mine, nu am nimic. Să fiu dată afară din casa pentru care am muncit o viață întreagă de propriul meu copil, pe care l-am crescut singură… Nu mai am cuvinte”, a scris la momentul respectiv artista.

Ulterior, Victoria Lungu a precizat că nu a rămas pe străzi ci s-a dus la un hotel, iar conflictul a pornit de la o certă banală generată de stres, lipsă de spațiu și faptul că Valerie Lungu își dorea intimitate completă în locuință.

Artista a mai spus atunci că regretă că și-a spălat rufele în public și că gestul ei de a posta pe internet a fost o greșeală provocată de un atac de panică și stare de șoc.

Când s-a răcit relația dintre Victoria și Valerie Lungu

Relația celor două s-a destrămat și mai mult în 2024, când Valerie Lungu a fost pusă să aleagă între mamă și iubit.

„A fost discuția direct cine pleacă dintre noi doi. I-am zis iubitului că ar fi bine să-și ia niște responsabilități, s-o ia pe Valeria, să simtă și el că plătește pentru ceva, că face ceva. Cumva stând în casă, cheltuielile erau pe noi două și eu am vrut că acest bărbat să se simtă bărbat și să ia și el niște decizii. Atunci i-am zis: scuză-mă, dar trebuie să vă găsiți ceva. Și atunci el i-a zis: sau rămâi cu maică-ta, sau mergi cu mine și a plecat din casă. După aia a început cumva s-o apese pe Valeria cumva eu să iau o decizie. Și pentru că eu o iubesc, e sufletul meu, viața mea, am zis mami, o să iau o decizie pentru tine, o să mă mut la Chișinău și după aia vom vedea ce va fi, anii o să arate”, a relatat Victoria Lungu.

„Cred că această ruptură cumva vine de la momentul când ea a fost cumva în diferite despărțiri. După prima despărțire, am lăsat-o ea singură să vadă ce se întâmplă, să dea cu capul în stâlp, în ușă, să se trezească și să-și vadă cucuiul din cap. Valeria cumva nu și-l dorea de iubit, eu am fost soacra aia care am pus ochiul pe el și am zis că băiat bun, simplu, deosebit, foarte omenos.

Venea în casă la noi, îl simțeam un băiat liniștit. Dar cum se zice: omul tăcut, pe la spate poate să-ți pună și o piedică. Acum strângem roadele, le lucrăm, mai plângem, pentru că de multe ori mă doare și mergem mai departe, fiindcă asta este viața. Nu vreau să-i zic acum să-l lase sau să-l abandoneze, pentru că nu este iubitul meu, e alegerea ei, e viața ei. Chiar dacă mie mi-e dureros ca mamă că nu ne vorbim sau că m-a blocat pe rețelele de socializare”, a precizat artista la TV8.

„Nu am vorbit de multă vreme. Știu că lucrurile se vor aranja, dar durerea asta din sufletul de mamă e apăsătoare și asta e, mi-e în grijă să nu se întâmple cu ea nimic”, a adăugat Victoria Lungu.

Invitația la nunta lui Valerie Lungu a generat noi tensiuni

Valerie Lungu și Alex Gilka se vor căsători luna aceasta, iar Victoria Lungu spune că a primit un mesaj pe WhatsApp prin care era anunțată când avea loc cununia civilă. Potrivit acesteia, fiica sa nu a sunat-o nicio secundă pentru a o anunța de ziua cea mare.

„A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whatsapp, scris cu ChatGPT: «dragă… te invităm… mulțumim». Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat Victoria Lungu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Victoria și Valerie Lungu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News