Codruța Filip dă o nouă șansă căsătoriei la 7 luni de la divorțul de Valentin Sanfira. „Văd în jurul meu atâtea exemple și frumoase și de iubire adevărată!”

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Codruța Filip pare pregătită să deschidă un nou capitol în viața sa sentimentală, la ceva timp după divorțul de Valentin Sanfira. Deși după separarea marcată de tensiuni și acuzații de infidelitate artista a evitat să mai ia în calcul ideea unei noi căsnicii, lucrurile s-au schimbat. Cântăreața mărturisește că nu mai exclude posibilitatea de a îmbrăca din nou rochia de mireasă în viitor.

O nouă perspectivă asupra iubirii și căsătoriei

După finalizarea divorțului, Codruța Filip și-a concentrat întreaga energie asupra carierei muzicale și a proiectelor profesionale, lăsând viața personală pe plan secund. Totuși, exemplele frumoase de cupluri din jurul ei au făcut-o să privească viitorul mai relaxat și să nu mai închidă definitiv ușa unei noi povești de dragoste.

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Artista a mărturisit deschis că nu mai privește ideea de a ajunge din nou în fața altarului cu aceeași reticență ca în trecut, lăsând loc pentru surprize în viața ei afectivă.

„Cred că da! La un moment dat da. Nu știu (…) Poate dacă m-ai fi întrebat cu puțin timp în urmă ți-aș fi zis că nu (…) Dar, acum, pentru că văd în jurul meu atâtea exemple și frumoase și de iubire adevărată, nu știu, m-aș mai gândi”, a declarat Codruța Filip, în emisiunea Furnicuțele.

Decizia privind verigheta și inelul de logodnă

Pe lângă schimbarea de viziune privind o viitoare relație, artista a vorbit și despre simbolurile din fostul mariaj. Până în prezent, Codruța Filip a păstrat atât verigheta, cât și inelul de logodnă din timpul căsniciei cu Valentin Sanfira, fără a le da însă o utilizare anume.

Deși încă se află în posesia ei, cântăreața a subliniat că nu intenționează să le păstreze pentru totdeauna. În urma sfatului primit de la o persoană apropiată, artista ia în calcul să facă un gest simbolic pentru a încheia definitiv socotelile cu trecutul, luând în considerare opțiunea de a le dona unei biserici.

Iubirea, ca o loterie: mai selectivă, dar gata să își asume riscuri

Deși a trecut prin perioade dificile, artista privește spre viitor cu speranță și mărturisește că își dorește în continuare să își întemeieze o familie. Experiența din trecut a făcut-o însă mult mai prudentă în privința persoanelor pe care le va lăsa pe viitor să facă parte din viața ei.

Invitată în cadrul podcastului „Salvat de clopoțel”, Codruța Filip a recunoscut că va fi mult mai exigentă în alegerile sale sentimentale, însă refuză să lase teama de un eventual eșec să îi controleze deciziile. Pentru ea, dragostea rămâne un parcurs care merită trăit, chiar și cu riscurile aferente.

„O să fiu mult mai atentă, mult mai selectivă, mult mai, mult mai. Dar asta nu înseamnă că nu mai cred în așa ceva. E o loterie. Și ce faci acum? Stai și te gândești ca drobul de sare? Aoleu, pică, pică, pică, ce ne facem? Asta este, riscăm. Nu riști, nu câștigi, nu?”, a mărturisit artista, cu o altă ocazie.

Foto – Facebook

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