Aris Eram, dezvăluiri despre relația cu Laura Giurcanu. Fiul Andreei Esca a recunoscut că a fost îndrăgostit de ea: „Energia noastră era extraordinară”

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Aris Eram (23 ani) a recunoscut pentru prima dată că a fost îndrăgostit de Laura Giurcanu (29 ani), după idila lor din 2023. Prezentatorul de la Neatza a mărturisit că a fost atras de energia dintre ei și timpul petrecut împreună.

Aris Eram a recunoscut că a fost îndrăgostit de Laura Giurcanu

Aris Eram a vorbit deschis despre sentimentele pe care le-a avut pentru Laura Giurcanu. Deși au trecut câțiva ani de la momentul în care cei doi au atras atenția publicului, fiul Andreei Esca a recunoscut că a fost îndrăgostit de influenceriță, povestind cum energia specială dintre ei l-a cucerit.

Invitat la „Sosurile lui Măruță”, Aris Eram a mărturisit că a avut sentimente puternice pentru Laura Giurcanu. Cei doi au fost văzuți în ipostaze apropiate în 2023, pe când participau împreună la emisiunea „America Express”. Totuși, au evitat să discute public despre natura relației lor, păstrând discreția.

„Acum suntem foarte… prieteni. Cred că am fost îndrăgostit de ea, la un moment dat. Am fost, cred că am fost. Acum… eram și băiat foarte tânăr, nu știu dacă chiar asta e dragostea sau are ceva de oferit mai mult. Pentru mine cel mai important la o fată e acel vibe, nu poți să explici. Când îți place de o persoană… e un fel de energie. Energia noastră era extraordinară și îmi plăcea foarte mult timp să îmi petrec pe lângă ea”, a declarat el.

Deși nu a oferit detalii concrete despre o posibilă relație amoroasă cu Laura Giurcanu, Aris Eram a subliniat că nu îi este rușine să recunoască ce a simțit atunci.

„Pentru mine, vibe-ul este cel mai important”, a subliniat el.

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Laura Giurcanu s-a mutat în Maroc cu noul iubit

Între timp, Laura Giurcanu pare să fi trecut peste legătura cu Aris Eram și să-și fi găsit fericirea în brațele unui sportiv celebru. Influențatoarea a confirmat că are o relație cu fotbalistul Marian Huja, care activează în prezent în Maroc. Recent, aceasta a călătorit la Casablanca pentru a petrece timp alături de noul ei partener.

„Mi-a scris în urmă cu 6 luni și acum sunt pe drum spre altă țară”, a dezvăluit ea în timp ce își pregătea bagajele pentru mutarea în Maroc.

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Deși influencerița a ales să fie discretă în privința detaliilor despre povestea lor, a lăsat să se înțeleagă că relația este una serioasă.

Această decizie vine la scurt timp după ce Marian Huja, legitimat la Raja Casablanca, s-a transferat de la CFR Cluj.

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Sursă foto: Captură video, Instagram

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