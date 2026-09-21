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Influencerița Mackensie Meadows (25 de ani) este din nou însărcinată. Ea și soțul ei, David (28 de ani), jucător în echipa de baseball Savannah Bananas, își vor extinde familia la doar câteva luni după ce au devenit părinți pentru prima dată. Anunțul publicat pe rețelele sociale a stârnit rapid valuri de entuziasm și felicitări din partea fanilor.

O imagine plină de emoție

Publicul a aflat vestea prin intermediul unei serii de fotografii în format alb-negru, realizate într-o cabină foto. În imagini, cei doi soți apar zâmbitori alături de prima lor fetiță, Clover Raye, în vârstă de doar nouă luni, în timp ce țin în mână o bandă cu ecografia viitorului membru al familiei.

Această prezentare simplă și caldă a fost însoțită de un mesaj direct din partea viitoarei mame. Ea a sintetizat bucuria momentului prin descrierea „Trecem la patru membri”.

La scurt timp după prima postare, părinții au oferit comunității lor de urmăritori și un scurt videoclip din timpul ședinței foto. Clipul reflectă momentele de tandrețe dintre cei trei, în timp ce se pregăteau să imortalizeze amintirea.

Trăirile acestei perioade au fost exprimate de către mămică într-un alt mesaj scurt, în care a mărturisit că simte că parcurge o etapă extrem de specială: „Trăiesc într-un vis”.

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Mackensie a devenit mamă pentru prima oară anul trecut

Anunțul celei de-a doua sarcini vine la nouă luni după ce cuplul a întâmpinat primul copil. În toamna anului trecut, venirea pe lume a fetiței a fost marcată prin mesaje pline de recunoștință. La acel moment, proaspăta mamă nota pe paginile sale: „Mica noastră domnișoară specială și-a făcut apariția pe 1 noiembrie, la ora 7:11 dimineața. Clover Raye Meadows, te iubim mai mult decât vei ști vreodată!”.

Ulterior, procesul nașterii a fost împărtășit în detaliu celor peste un milion de persoane care îi urmăresc activitatea pe platformele video. Încheierea acelui capitol a lăsat loc speranțelor care astăzi devin realitate, așa cum declara chiar ea la finalul primei sarcini: „Cea mai dulce fetiță. Suntem atât de binecuvântați și recunoscători pentru protecția și binecuvântarea Domnului pe parcursul întregii sarcini. Abia aștept această nouă etapă a vieții”.

Foto – Instagram

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