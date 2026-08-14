Larisa Costea a devenit mamă pentru prima dată. Influencerița a adus pe lume o fetiță

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Larisa Costea (37 ani) a devenit mamă pentru prima dată pe data de 7 august când fetița ei a venit pe lume. Influencerița și soțul ei, Adrian Mîndroc, au făcut publice primele imagini cu nou-născuta, care deja a cucerit inimile internauților.

Larisa Costea a devenit mamă pentru prima dată

Larisa Costea a născut pe data de 7 august o fetiță perfect sănătoasă, micuța lăsându-se puțin așteptată. Deși termenul nașterii era de 4 august 2026, aceasta a mai așteptat câteva zile până să vină pe lume. Însă, așteptarea a meritat pentru că influencerița și soțul ei, Adrian Mîndroc, sunt în culmea fericirii.

Bebelușa i-a cucerit din prima secundă, lucru care se observă imediat în privirile lor. După ce s-au consultat cu fanii lor din mediul online, Larisa și Adrian au ales să o numească pe fetița lor Ariana.

„Bine ai venit pe lume, Ariana! Ai venit pe 7.08.2026 și ne-ai schimbat viețile. Plâng doar uitându-mă la aceste fotografii”, a scris Larisa Costea pe Instagram, unde a distribuit primele imagini cu familia lor mărită.

Citește și: Vica Blochina, sărut pasional cu iubitul în văzul tuturor, la aniversarea ei de 51 de ani

Citește și: Valentin Sanfira, dezvăluiri sincere despre greutățile prin care a trecut: „M-a îngenuncheat viața”

Influencerița, despre problemele cu care s-a confruntat înainte de a rămâne însărcinată

După ce a anunțat că va deveni mamă, Larisa Costea a dezvăluit că ani de zile a încercat să rămână însărcinată, însă fără succes.

„Au trecut 7 ani de când te așteptăm și tot nu îmi vine să cred că urmează să ne întâlnim curând. 7 ani de când răspundem la întrebarea: „Voi de ce nu faceți un copil?” Eu: „Încă nu ne dorim”, „Nu e momentul”, „Mai târziu”. Oare că răspuns poți da atunci când nu se poate?”, a scris ea pe Instagram.

Larisa Costea și Adrian Mîndroc au început să își dorească un copil odată cu stabilirea în noul lor apartament.

Citește și: Mama lui Dinu Maxer, adevărul despre relația dintre nora ei, Magdalena Chihaia, și cei doi copii ai artistului din fosta căsnicie: „Eu, ca soacră, am văzut…”

Citește și: Oana Monea, Marius Moise și Bianca Giurcă, reîntâlnire tensionată la „Insula iubirii: Reuniuni”

„Gândul a venit atunci când am semnat actele pentru apartament. Am zis că ar fi momentul perfect, pentru că în sfârșit suntem pregătiți. Nu am pus prea multă presiune pe noi și ne-am bucurat în continuare de viață și de călătorii. Au trecut doi ani, trei ani și aproape toți prietenii noștri aveau deja copii. Am fost la medic și aparent totul era ok. Am zis că o să se întâmple când trebuie să se întâmple. Nu ne-am îngrijorat prea mult și ne-am gândit că poate nu este momentul. În continuare nu am pus presiune pe noi și am mai așteptat încă un an… doi. După această perioadă au început întrebările și mai intruzive: ‘Este cam târziu! De ce nu faceți un copil?’ Chiar așa… oare de ce? Noi ne-am continuat drumul, enjoying life, dar au apărut câteva dubii și gândul ‘maybe it is not meant to be for us’. Eram ok și așa, dar parcă rămânea o întrebare acolo: ‘Dar oare cum ar fi dacă?…’”, a continuat ea.

În cele din urmă au decis să facă investigații mai amănunțite pentru a afla de ce copilul se lăsa așteptat.

„Așa că, în urmă cu doi ani și jumătate, am decis să facem niște investigații mai amănunțite… Analize, analize și iar analize… timp de un an și jumătate, timp în care am aflat de ovarele mele polichistice, de un polip endometrial, de dezechilibre hormonale și câteva probleme și la Adrian. Când am început investigațiile, ne-am schimbat complet stilul de viață și dieta. Am mâncat cât mai neprocesat, am luat suplimente, am prioritizat somnul și în câteva luni am început să observăm schimbările. Analize mai bune, mai multă energie, fără răceli, fără dureri de cap. Iar după cum v-am povestit anterior, după acest an, s-a întâmplat și ‘minunea’. Am rămas însărcinată cu o stimulare pentru ovare polichistice, după îndepărtarea polipului. Însă nu a fost un final fericit, pentru că mai târziu am aflat că este sarcină extrauterină”, a dezvăluit Larisa Costea.

În cele din urmă, minunea s-a întâmplat. Larisa s-a recuperat, iar în primăvara acestui an au aflat că vor deveni părinți. Acum, fiica lor, Ariana, a venit pe lume, iar aceștia se bucură de primele zile ca familie de trei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Larisa Costea, Adrian Mîndroc și Ariana

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News