Cerasela Iacob de la „Insula iubirii” a devenit mamă pentru prima dată. Primele imagini cu bebelușul

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Cerasela Iacob, fostă concurentă la „Insula iubirii”, a devenit mamă pentru prima dată. Aceasta a adus pe lume o fetiță, iar acum le-a prezentat-o și urmăritorilor ei din mediul online.

Cerasela Iacob a devenit mamă pentru prima dată

Cerasela Iacob, fosta concurentă din sezonul 6 al show-ului „Insula Iubirii”, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Blondina a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus pe lume o fetiță. Fericirea ei a fost împărtășită cu urmăritorii săi, prin imagini emoționante în care apare alături de micuța sa.

Tânăra, care a anunțat în februarie că este însărcinată, și-a ținut o mare parte din viața personală departe de ochii publicului. În ziua în care a dezvăluit că urmează să devină mamă, ea a apărut pentru prima dată alături de partenerul său, pe care a ales să-l păstreze în anonimat.

Acum, cu venirea pe lume a fetiței, bucuria a devenit palpabilă, iar imaginile împărtășite reflectă fericirea și liniștea unei familii împlinite.

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Fosta concurentă de la „Insula iubirii”, relație ratată cu Rareș

Cerasela Iacob a mers la „Insula iubirii” sezonul 6 pentru a-și testa relația cu Rareș. După despărțire, blondina a avut o perioadă de introspecție, urmată de o relație nouă, care, deși nu s-a concretizat, a pregătit-o pentru iubirea matură pe care o trăiește astăzi.

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Acum, Cerasela este mai fericită ca oricând, alegând să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor. În schimb, de când a anunțat venirea pe lume a fiicei sale, imaginile cu ea în mediul online au devenit tot mai dese.

Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a făcut publice fotografii realizate la o ședință foto alături de micuța sa, dar și selfie-uri realizate în timpul plimbărilor zilnice.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cerasela Iacob și fiica sa

Sursă foto: Instagram

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