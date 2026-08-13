Câți bani a câștigat David Popivici, după ce a cucerit aurul la Paris

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David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Paris și a stabilit un nou record al competiției. Performanța sportivului român i-a adus și o recompensă financiară. Iată ce sumă a obținut sportivul.

David Popovici a făcut istorie la Paris. Ce sumă de bani a câștigat

Popovici a încheiat cursa cu timpul de 44,56 de secunde, ocupând primul loc. Pe poziția a doua s-a clasat rusul Egor Kornev, cu 46,74 de secunde, în timp ce Kristof Milak, din Ungaria, a terminat pe locul al treilea, cu 46,87 de secunde.

Premiul de bază acordat pentru medalia de aur la Campionatele Europene de seniori este de 14.000 de euro. Pentru locul al doilea se acordă 8.400 de euro, iar sportivul clasat pe locul al treilea primește 5.600 de euro.

În cazul lui David Popovici, suma poate fi mai mare deoarece există o prevedere care permite dublarea premiului pentru titlurile europene sau mondiale obținute într-o probă olimpică. Proba de 100 de metri liber face parte din programul olimpic.

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Astfel, pentru medalia de aur de la Paris, Popovici ar putea primi 28.000 de euro din partea Agenției Naționale pentru Sport.

La această sumă se poate adăuga și premiul acordat de CS Dinamo, clubul la care este legitimat sportivul. Clubul poate acorda un premiu de până la 50% din suma de bază primită de la ANS, ceea ce ar însemna încă 7.000 de euro.

David Popovici ar urma să primească și un bonus de 2.000 de euro din partea competițiilor europene, conform sport.ro.

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În total, premiile aferente performanței de la Paris ar putea ajunge la aproximativ 37.000 de euro.

Ce spunea înainte de proba de 200 de metri

După victoria de la 100 de metri liber, David Popovici s-a pregătit pentru următoarea probă, cea de 200 de metri liber. Sportivul își dorea să își apere atât titlul european, cât și recordul.

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Întrebat de reporterul PRO TV despre strategia pentru cursa de 200 de metri, Popovici a răspuns în glumă: „ Dacă vă dezvălui strategia, va trebui să vă omor, glumesc. Mâine nu este cea mai dificilă zi din competiţia aceasta, pentru că mâine nu trebuie decât să mă calific. Poimâine va fi un pic mai dificil, cum a fost şi astăzi, numai că am încredere în eforul pe care l-am depus”, a spus sportivul.

„Am zis că orașul ăsta îmi poartă un pic de noroc și îmi place să concurez aici. Asta mă face cel mai fericit, că am rămas campionul en-titre la 100 de metri și sper și ca la și la 200 de metri să reușesc și să fie ‘dubla’ pe care o apăr de trei ori”, a continuat el.

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