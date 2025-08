Cât costă hanoracul pe care David Popovici l-a purtat la revenirea în țară, după ce a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondial de la Singapore

David Popovici a revenit duminică în România, după ce a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Singapore. Primit cu aplauze pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, sportivul a atras atenția cu doar cu discursul său, ci și cu hanoracul purtat înainte de a apărea în fața presei.

Cât costă hanoracul lui David Popovici

David Popovici a devenit nu doar campion mondial, ci și un etalon pentru tinerii din întreaga lume. Astfel că, toți sunt cu ochii pe cel care a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați români, la nivel mondial. Așadar, nici ținutele sportivului nu sunt trecute cu vederea. Iar la revenirea în țară, tânărul înotător a purtat un hanorac cu un mesaj puternic: „Be nice to me” (n.r. fii drăguț cu mine”. Asta după ce, David a mărturisit că a fost pe punctul de a se retrage de la Campionatul Mondial de la Singapore, după ce s-a lăsat cuprins de teamă.

În momentul în care a coborât din avion, înainte de a se întâlni cu presa, sportivul purta un hanorac gri, lejer, în valoare de 89 de euro (451 lei) de la Carhartt, companie americană de îmbrăcăminte, fondată în anul 1889.

Potrivit Libertatea, Popovici a ales pentru această ocazie modelul Pepe Be Nice care înfățișează un câine fioros și unul blând, alături de mesajul: „Fii drăguț cu mine, te rog”.

Înainte de a se întâlni cu presa, el s-a schimbat într-un tricou și hanoracul de la echipamentul oficial al României.

Sportivul, despre momentul în care aproape a renunțat la mondialele de la Singapore

După ce a câștigat aurul la 200 m liber și cu puțin timp înainte de a cucerii aurul și la proba de 100 m liber, David Popovici a mărturisit că a fost la un pas de a nu mai concura la Campionatul Mondial de la Singapore.

„Cu trei zile înainte să înceapă concursul am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată și anume să îmi fie frică. Să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta. Am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să se ocupe, să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Îmi părea rău de toți oamenii care au venit și au luat bilet, familie etc. Dar simțeam că nu pot să mai continui. Și, cum le spuneam și lor mai devreme, nu dintr-o frică de a pierde sau de a, nu știu, nu merge în timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial. Și tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine în antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am mai atins niciodată, să am un concurs excelent în Slovacia acum o lună…”, a povestit David Popovici.

Când a realizat cât este de aproape de a-și atinge limitele impuse, David Popovici s-a lăsat cuprins de emoții. Înotătorul a considerat că este important să vorbească despre acest lucru public întrucât, în general, sportivii nu ating aceste subiecte.

„Toate astea m-au făcut să înțeleg cât de mult pot să mă apropii de ceea ce credeam eu a fi limitele înotului și limitele mele. Și în momentul în care am văzut că pot să ating cumva acel potențial și să-l văd de atât de aproape, m-a cuprins o frică incredibilă. Și cred că lumea, sportivii nu vorbesc suficient de mult despre asta și doresc să-mi fac o… adică simt că am responsabilitatea de a o face, pentru că e frumos să-ți cânte imnul, e frumos să iei o medalie strălucitoare, gloria de la aeroport, când toată lumea te așteaptă. Habar n-am, bani, faima, tot ce vine la pachet cu asta”, a explicat el.

Ajuns pe Aeroportul Otopeni, a vorbit despre frica resimțită înainte de concurs și de blocajul psihic pe care l-a avut.

„Tot anul a fost unul plin de provocări, dificil în care mi-a fost greu să-mi găsesc motivația după cel mai mare succes al meu la Paris. Acum, acea presiune de a câștiga medalii parcă s-a ridicat și mi-a revenit bucuria aceea din copilărie de a înota și concura”, a precizat David Popovici.

