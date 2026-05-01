Regizorul Pavel Talankin a rămas fără statueta Oscar, pe aeroportul din New York: „Asta nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Pavel Talankin, regizor rus în exil, a pierdut statueta Oscar pe Aeroportul JFK din New York. Premiul a fost trimis la cală pentru „securitate”, dar a dispărut în timpul zborului spre Germania.

Regizorul Pavel Talankin și-a pierdut statueta Oscar pe aeroport

Regizorul rus Pavel Talankin, câștigător al Oscarului în martie 2026 pentru documentarul său „Mr Nobody Against Putin”, a trăit o experiență șocantă pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York. Satueta sa a fost confiscată la controlul de securitate, fiind considerată un obiect potențial periculos.

În drum spre Germania, unde urma să participe la un eveniment, Talankin transporta prețiosul premiu în bagajul de mână. Însă, agenții de securitate i-au interzis să urce la bordul avionului cu statueta, cerându-i să o predea ca bagaj de cală. La destinație, regizorul a descoperit că trofeul său dispăruse, notează People.

„Regretăm profund această situație. Echipa noastră tratează această problemă cu cea mai mare atenție și urgență”, a declarat compania aeriană Lufthansa, care a asistat regizorul în procesul de ambalare a premiului pentru transport.

Este pentru prima dată când are loc un astfel de incident

Robin Hessman, producătorul executiv al documentarului, a povestit pentru BBC că Talankin a călătorit anterior cu premiile Oscar și BAFTA fără incidente similare. Ea a adăugat că a fost nevoită să intervină telefonic pentru a-l ajuta pe regizor, care nu vorbește fluent limba engleză.

„Asta nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”, a remarcat ea, subliniind absurditatea situației.

Pentru Pavel Talankin, acest trofeu nu este doar o recunoaștere a talentului său, ci și simbolul unei lupte curajoase. Documentarul său, „Mr Nobody Against Putin”, explorează propaganda de război în Rusia, dezvăluind cum aceasta a fost intensificată în școlile rusești după invazia Ucrainei din februarie 2022.

În prezent, regizorul trăiește în exil în Europa, temându-se pentru siguranța sa. Filmul său a fost interzis pe trei platforme de streaming în Rusia, autoritățile acuzându-l de „propaganda extremismului și terorismului”. Cu toate acestea, curajul său de a expune adevăruri incomode a fost recunoscut internațional.

În ciuda obstacolelor, Pavel Talankin nu a încetat să inspire. În timpul vizitei sale la New York, regizorul a oferit ocazia studenților unei universități să țină în mână celebra statuetă, la finalul unei proiecții a documentarului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Pavel Talankin

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News