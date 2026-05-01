  MENIU  
Home > Vedete > Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV, când prezenta „Poveștiri adevărate" împreună cu Cabral

Oana Savin
.

Mircea Solcanu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii din anii 2000, a cunoscut faima ca prezentator al emisiunii „Poveștiri Adevărate” de la Acasă TV, alături de Cabral Ibacka. Deși era extrem de popular, veniturile sale din acea vreme nu reflectau succesul său pe micul ecran.

Invitat în podcastul lui Bursucu, Mircea Solcanu a dezvăluit că la începutul carierei sale, salariul său era de doar 1.500 de lei. În acea perioadă, el lucra atât la radio, cât și la Acasă TV, cumulând un venit lunar de aproximativ 3.000 de lei.

mircea solcanu cu cabralIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

„Aoleu! Asta este o întrebare tristă! Am început de la 1500 de lei. Eram la radio și aveam banii ăștia și după aceea când m-am dus la Acasă mi-au mai dat și ei 1500 de lei”, a declarat el.

Succesul show-urilor în care apărea nu a schimbat drastic situația financiară. Deși emisiunile difuzate în prime-time atrăgeau audiențe uriașe, veniturile lui Mircea Solcanu nu au atins niveluri spectaculoase. În 2014, înainte de a părăsi Pro TV, vedeta câștiga sub 7000 de lei lunar, conform propriilor sale mărturii.

„Sub 7000 de lei”, este tot ce a dezvăluit despre salariul său din acea perioadă.

O carieră schimbată de problemele de sănătate

Viața profesională a lui Mircea Solcanu a luat o turnură dramatică după 2012, când a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la nivelul creierului. Situația medicală a necesitat tratamente complexe și intervenții chirurgicale, iar complicațiile ulterioare i-au afectat inclusiv auzul. Aceste evenimente au dus la retragerea sa din lumina reflectoarelor și la o schimbare radicală a priorităților.

După o perioadă de tratamente, acesta s-a vindecat și timp de mai mulți ani și-a trăit viața în liniște, departe de luminile reflectoarelor. Acum, însă, tumora a recidivat.

„Din cauză că tumora îmi apasă pe un centru nervos, am și o semipareză. Mai îmi cade ochiul, mai îmi cad… Am un pic ochiul căzut. Da, există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum! Eu sunt cu sabia deasupra capului în fiecare zi, de când mă trezesc, până când mă culc, ca să zic așa. Și când mă culc, sabia aia e tot acolo, dar eu m-am culcat, nu mai știu. Pentru că a recidivat tumora. Mi-a și pocnit un pic, superficial, când am călătorit cu avionul anul trecut, la Londra. Am avut o sângerare superficială din tumoră. Mi-a țâșnit sângele pe ureche. Și atunci mi-am dat seama că a recidivat, că s-a refăcut”, a spus fostul prezentator de la Acasă TV.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mircea Solcanu

Sursă foto: Captură video, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Citește și...
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton