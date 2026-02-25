Mircea Solcanu spune adevărul despre concedierea de la PRO TV. Dezvăluiri după ani de zile: „Aveau nevoie de un cui”

Mircea Solcanu a dispărut de ani buni din peisajul monden și nu s-a mai auzit nimic despre el o bună bucată de timp. Acum, fostul prezentator de la Acasă TV a revenit în atenția publică și a povestit despre episodul concedierii sale din trustul PRO TV. Iată ce dezvăluiri a făcut.

De ce a fost dat afară Mircea Solcanu de la PRO TV

Mircea Solcanu era unul dintre cei mai celebri și apreciați prezentatori Tv. El și-a câștigat rapid simpatia publicului, însă conducerea postului a decis să îl concedieze.

Prezent în podcastul „Dr. Love” realizat în studioul Paginademedia.ro, Solcanu a vorbit despre adevăratele motive care au stat la baza demiterii sale.

El a spus că decizia a venit pe fondul unei declarații, însă acesta a fost doar un pretext. Fostul prezentator a spus că schimbările de la nivelul managementului de la nive internațional au avut un rol esențial în această decizie.

Mai exact, el a acuzat că a fost demis din cauza orientării sale sexuale.

„Conducerea Pro TV de la Praga nu mai era de acord să existe oameni de alte orientări sexuale pe micile ecrane”, a declarat Mircea Solcanu.

Cu toate că s-a spus oficial că a fost demis din cauza unor comentarii, Mircea Solcanu spune că acel incident a fost doar un pretext pentru a fi demis. Fostul prezentator a făcut câteva remarci privind eutanasierea câinilor, după tragedia în care Ionuț Anghel, un copil de doar 4 ani, a fost ucis de câini maidanezi. Tragedia a șocat întreaga țară și a stârnit dezbateri aprinse cu privire la problema câinilor maidanezi.

„Aveau nevoie de un cui în care să-şi agaţe tabloul”, a spus vedeta.

Emisiunea prezentată alături de Cabral avea un mare succes

Mircea Solcanu a dezvăluit că emisiunea pe care o modera alături de Cabral avea un succes imens.

„Am citit chiar de la Paginademedia.ro că eu le băgam în casă vreo 6 milioane de euro pe sezon”, a spus fostul prezentator.

Astăzi, Mircea s-a retras din viața publică și locuiește în Constanța, unde se întreține dintr-o pensie de dizabilitate în valoare de 1.280 de lei pe lună.

În 2012, Mircea Solcanu a aflat că are o tumoare pe creier, iar complicațiile au inclus spargerea timpanului și pierderea parțială a auzului. El și-a abandonat cariera în televiziune și acum duce o viață simplă, departe de lumina reflectoarelor.

