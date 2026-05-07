PRO TV se pregătește de lansarea unei noi emisiuni. Cum se numește și când încep filmările

Pro TV revine în forță vara aceasta cu o emisiune ce promite să fie senzația sezonului: „Burlacii: Foc în Paradis”. După ce Antena 1 a preluat formatul „Survivor”, Pro TV nu a pierdut timpul, ci a pregătit o surpriză exotică și captivantă, menită să cucerească audiența.

PRO TV pregătește o nouă emisiune

Noul show „Burlacii: Foc în Paradis” are un aer familiar, reamintind de emisiuni celebre precum „Burlacul” sau „Burlăcița”, dar și de reality show-uri internaționale de mare succes.

Filmările pentru „Burlacii: Foc în Paradis” sunt programate să înceapă la sfârșitul lunii iunie, iar locația aleasă va fi una spectaculoasă, probabil pe meleaguri exotice. Deși detaliile sunt încă ținute sub cheie, se speculează că formatul ar putea împrumuta elemente din show-uri de succes internațional, precum „Too Hot to Handle”. Combinația dintre romantism, ispite și un strop de competiție promite să țină publicul cu sufletul la gură.

„La final, premiul nu va fi doar unul amoros, ci și financiar”, au dezvăluit surse apropiate producției pentru Cancan.

Mai mult, participanții vor fi remunerați pe durata filmărilor, ceea ce înseamnă că miza este una dublă: iubire, dar și câștiguri materiale.

Castingul este în desfășurare

Echipa din spatele emisiunii lucrează intens pentru a găsi concurenți care să atragă atenția publicului. Potrivit informațiilor, sunt vizați antrenori de fitness și persoane cu un aspect fizic de invidiat, capabili să aducă un plus de farmec și energie competiției.

Mesajele pentru înscrieri sunt deja distribuite pe rețelele de socializare, iar procesul de selecție este în plină desfășurare.

Deși formatul poate părea inspirat din alte emisiuni, Pro TV își dorește să reinterpreteze această rețetă clasică într-un mod unic. Chiar dacă au pierdut „Survivor” în fața Antenei 1, această mișcare arată că postul de televiziune este gata să se reinventeze. Show-ul propus nu doar că va aduce un aer proaspăt în grila de programe, ci va pune accent pe emoții puternice, relații autentice și, bineînțeles, momente neașteptate.

Sursă foto: Shutterstock

