Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate: „Mi-au găsit o gaură în plămâni”

Rică Răducanu, simbol al fotbalului românesc, trece prin momente grele. Medicii i-au descoperit o gaură în plămâni, iar fostul portar a slăbit 20 kg și resimte dureri acute. Acesta face în continuare mai multe investigații.

Rică Răducanu, probleme de sănătate

Rică Răducanu, unul dintre cei mai iubiți sportivi din istoria României, traversează o perioadă extrem de grea din punct de vedere medical. Într-o discuție sinceră în podcastul lui Bursucu’, fostul mare portar a dezvăluit problemele de sănătate care îi afectează viața și l-au făcut să piardă 20 de kilograme într-un timp scurt.

Fostul sportiv a povestit că medicii i-au descoperit o problemă serioasă la nivelul plămânilor.

„Nu știu precis. Am fost la spital la Cantacuzino. Mi-au găsit o gaură în plămâni. De la medicamente am slăbit 20 de kg. Nu îmi dau seama ce e și de unde vine gaura aia. Am fost la doctor, m-au dus la un institut, m-au băgat la investigații și mi-au dat tratament. Mă doare puțin acolo în spate, acolo cică e o gaură. Nu mănânc mai nimic, nu mai pot”, a declarat acesta.

Această mărturisire a fost un adevărat șoc pentru fanii săi, care erau obișnuiți să-l vadă plin de viață, mereu optimist și cu un zâmbet molipsitor. Pierderea de 20 de kilograme și lipsa apetitului alimentar i-au afectat vizibil sănătatea, iar durerile de spate persistente îi complică și mai mult starea.

Rică Răducanu mărturisește că tratamentul urmat până acum nu a reușit să ofere răspunsuri clare despre cauza problemei, iar incertitudinea îi apasă sufletul.

Fostul portar, despre temerile sale

În fața acestor provocări, Rică Răducanu nu ezită să vorbească și despre temerile sale cele mai adânci.

„Mă apucă gândurile, dacă mă înec, dacă mor singur”, a mărturisit el.

Rică Răducanu nu este doar o legendă a fotbalului românesc, ci și o sursă de inspirație pentru milioane de oameni. De-a lungul carierei sale impresionante, a purtat cu mândrie tricoul echipei naționale și a rămas în memoria colectivă nu doar pentru performanțele sale, ci și pentru spiritul său jovial, capabil să aducă un zâmbet chiar și în cele mai tensionate momente.

În mediul online, numeroși fani i-au transmis mesaje de încurajare și susținere, sperând că fostul portar va reuși să depășească această perioadă dificilă.

Sursă foto: Captură video, Facebook

