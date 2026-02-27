  MENIU  
Cristina Spătar se confruntă cu probleme de sănătate, dar se teme de operație: „Am făcut infecție"

Cristina Spătar se confruntă cu probleme de sănătate, dar se teme de operație: „Am făcut infecție”

Oana Savin
Actualizat 27.02.2026, 08:11

Cristina Spătar se confruntă cu probleme de sănătate care o obligă să ia o decizie dificilă: o intervenție chirurgicală la ochi. Artista, care suferă de o infecție cauzată de lentilele de contact, mărturisește că se teme de operație.

Cristina Spătar, probleme de sănătate

Cristina Spătar, cunoscută pentru eleganța și prezența sa impecabilă, se confruntă cu o provocare de sănătate care o obligă să ia o decizie dificilă. Vedeta a dezvăluit că problemele de vedere tot mai accentuate o determină să se gândească serios la o intervenție chirurgicală pentru corectarea acestora, dar teama o face să amâne constant acest pas important.

„Mă enervează că nu văd bine. Port +5, iar asta înseamnă că, la un moment dat, va trebui să mă operez, dar până atunci sunt nevoită să port ochelari. Mi-e teamă, pentru că am auzit tot felul de lucruri și probabil de asta am tot amânat intervenția”, a declarat Cristina Spătar pentru Spynews.

Artista a făcut infecție din cauza lentilelor de contact

Deși încearcă să compenseze această problemă purtând lentile de contact, nici acestea nu îi oferă confortul dorit. Artista a povestit că ochelarii îi îngreunează rutina zilnică, mai ales când vine vorba de machiaj, motiv pentru care preferă lentilele. Cu toate acestea, și ele vin cu provocări.

„Acum port lentile de contact, dar e complicat și cu ele. Ochelarii sunt greu de purtat, mai ales că nu te poți machia așa cum îți dorești, așa că prefer lentilele”, a adăugat Cristina Spătar.

Pe lângă disconfortul zilnic, artista a trebuit să facă față și unei infecții oculare anul trecut. Aceasta a fost cauzată, conform spuselor sale, de obiceiul de a adormi cu lentilele de contact și de utilizarea extensiilor pentru gene, ceea ce a dus la o combinație periculoasă. În urma infecției, vedeta a urmat un tratament de aproape o lună.

„Cred că, până la urmă, o să mă operez. Este obositor să pui lentilele dimineața și să le scoți seara, iar uneori mai adorm cu ele. Anul trecut am făcut chiar și o infecție, pentru că am dormit cu lentilele. Aveam și gene puse, s-a creat un amestec periculos și a trebuit să urmez tratament aproape o lună”, a mai spus Cristina Spătar.

Cristina Spătar și soțul ei locuiesc separat, la 3 ani de la nuntă

Deși s-au căsătorit în urmă cu 3 ani, Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu nu locuiesc împreună, ci separat, în orașe diferite. Însă, artista spune că mariajul lor funcționează perfect în acest fel.

Cei doi au și un proiect împreună, dorind să lanseze un vin ce va fi vândut sub numele de „Regina”. Artista a dezvăluit că și-a dorit să revină pe piață cu haine de lux, dar soțul ei i-a sugerat că este mai bine să facă un vin.

„E acasă, la Vâlcea, iar eu o să mă duc acolo peste două zile. Sunt două ore de mașină, îmi face plăcere, nu e o problemă. Chiar cred că este un lucru bun faptul că stăm așa, ba vine el în weekend, ba plec eu câteva zile pe săptămână și tot așa. Suntem ok. Ne pregătim de lansarea vinului de care îți povesteam. Fac o linie de vinuri și atunci o să vă chem și el la lansarea vinului, o să facem o băutură de calitate. Oscilam între Italia și România, dar până la urmă cred că îl luăm din România. Tu știi că eu sunt naționalistă, fac muzică populară, și am găsit un vin foarte bun în zona Drăgășani, Vâlcea. Vicky l-a găsit și sper să batem palma cu cei de acolo că vinul este de cinci stele”, a declarat Cristina Spătar pentru Cancan.

