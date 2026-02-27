Actorul și muzicianul Monti Rock III, din „Saturday Night Fever”, a murit la 86 de ani

Unul dintre personajele memorabile ale filmului Saturday Night Fever a încetat din viață, lăsând în urmă o carieră plină de culoare, excentricitate și momente care au definit cultura pop a anilor ’70. Monti Rock III, entertainerul care a dat viață carismaticului DJ Monti în celebrul club 2001 Odyssey, a murit la vârsta de 86 de ani, în locuința sa din Las Vegas.

Un artist care a dat energie unei generații

Filmul Saturday Night Fever (1977), cu John Travolta în rol principal, a devenit un fenomen global, surprinzând atmosfera vibrantă a Brooklynului disco. Deși Travolta a fost figura centrală, personajele secundare au contribuit decisiv la autenticitatea poveștii. Printre ele, Monti Rock III a rămas în memoria publicului pentru apariția sa exuberantă și replica devenită iconică:

„Hello, again! This is beautiful Monti, your delicious DJ!”

Rolul său, deși scurt, a devenit parte din identitatea filmului și a contribuit la aura sa culturală.

Ultimii ani: probleme de sănătate și o viață trăită intens

Potrivit Las Vegas Review-Journal, Monti Rock III a murit acasă, informația fiind confirmată de prietena sa apropiată, Lucille Thaler. Aceasta a declarat că artistul fusese diagnosticat cu BPOC (boală pulmonară obstructivă cronică) cu câțiva ani înainte și că, în decembrie 2024, suferise o fractură de șold pentru care fusese operat.

Cariera lui Rock a fost rememorată într-o retrospectivă video publicată în 2020, în care apar atât scena sa din Saturday Night Fever, cât și numeroasele sale apariții la The Tonight Show with Johnny Carson.

De la Disco-Tex la Hollywood: un parcurs spectaculos

Într-un interviu acordat site-ului Ultimate Classic Bands, Monti Rock III a vorbit despre începuturile sale în muzică, alături de trupa Disco-Tex and the Sex-O-Lettes, cunoscută pentru hiturile „Get Dancin’” (1974) și „I Wanna Dance Wit’ Choo (Doo Dat Dance)” (1975). Artistul afirma că formația a vândut „șapte milioane de discuri” și a lansat trei albume înainte ca producătorul Robert Stigwood să îl distribuie în Saturday Night Fever.

Despre rolul său în film, Rock spunea:

„Mi-a schimbat viața! Am avut trei ani de premiere și emisiuni TV și am câștigat mulți bani. Am mai făcut și câteva filme proaste.”

Trupa sa a fost menționată chiar și de Pet Shop Boys, pe albumul Bilingual (1996), în piesa „Electricity”, un semn al influenței sale persistente în cultura pop.

Într-o confesiune pentru Las Vegas Review-Journal, Monti Rock III a rezumat cu sinceritate filosofia sa de viață: „Talentul de a supraviețui este un talent. Viața are felul ei de a‑ți arăta că ori te scufunzi, ori înoți. Iar eu am reușit să mă scufund de mai multe ori decât am înotat. Sunt cel mai de succes ratat din lume.”

O declarație care surprinde perfect spiritul unui artist nonconformist, care a trăit intens, a căzut, s-a ridicat și a continuat să fascineze.

