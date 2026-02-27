Cântărețul și compozitorul britanic Pete Dello a murit la 83 de ani

Pete Dello, cântărețul și compozitorul britanic care a marcat scena pop a anilor ’60 alături de trupa Honeybus, a murit la vârsta de 83 de ani.

Artistul originar din Oxford, descris adesea drept „geniul tăcut al pop‑ului”, s‑a stins din viață în Londra, informația fiind confirmată ulterior printr-un necrolog.

Cariera timpurie și succesul Honeybus

Dello și-a început parcursul muzical în anii 1950, însă consacrarea a venit odată cu formarea trupei Honeybus la mijlocul anilor ’60. Aici a compus hitul I Can’t Let Maggie Go, piesă care a urcat în Top 10 în Marea Britanie și în Top 20 la nivel internațional.

Deși succesul piesei i-a adus notorietate, artistul a părăsit trupa înainte de turneu. În 1971 a lansat albumul solo Into Your Ears, considerat astăzi un obiect de colecție. La scurt timp după, în anii ’70, Dello s-a retras din industria muzicală și a devenit profesor de muzică.

„I Can’t Let Maggie Go” a cunoscut un al doilea val de popularitate în anii 1970, când a fost folosită într-o reclamă TV pentru pâinea Nimble, generând noi redevențe pentru artist. De-a lungul carierei, Dello a compus numeroase melodii apreciate, fiind considerat un songwriter remarcabil.

Reacții emoționante după anunțul morții

Vestea dispariției sale a generat un val de omagii pe rețelele de socializare. Un fan a scris:

„Una dintre adevăratele mele influențe în compoziție și unul dintre eroii mei muzicali a murit după o boală bruscă… Mulțumesc pentru tot.”

Casa de discuri Guerssen a transmis la rândul său un mesaj emoționant: „Rămas bun, Pete Dello. Ce compozitor și muzician fantastic. A fost un privilegiu să lucrăm cu tine în toți acești ani.”

Un alt utilizator a rezumat impactul artistului într-o singură frază: „Rămas bun, Pete Dello – geniul tăcut al pop‑ului.”

Un artist celebrat chiar și după retragere

La scurt timp înainte de anunțul morții, Hanky Panky Records mulțumea revistei MOJO pentru „o surprinzătoare pagină întreagă” dedicată lansărilor Honeybus Story și Recital & More: The Pete Dello Years. Gestul confirma încă o dată aprecierea de care Dello se bucura, chiar și la decenii după retragerea din muzică.

Albumul Recital & More: The Pete Dello Years a fost lansat în octombrie 2025, ca parte a seriei The Honeybus Reappraisal Series.

Foto – Facebook

