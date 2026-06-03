Peabo Bryson, interpretul legendarelor piese  „Beauty and the Beast” și „A Whole New World”, a murit la 75 de ani

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Lumea muzicii este în doliu după pierderea unuia dintre artiștii emblematici ai genului soul și R&B. Peabo Bryson, faimos pentru vocea sa inconfundabilă și pentru duetele memorabile care au marcat cinematografia mondială, s-a stins din viață marți, 2 iunie, la vârsta de 75 de ani.

Artistul a decedat înconjurat de membrii familiei sale, la doar câteva zile după ce suferise un accident vascular cerebral. Anunțul trist a lăsat o amprentă adâncă în inimile milioanelor de fani din întreaga lume care au crescut cu baladele sale romantice.

O familie îndurerată și o moștenire eternă

Moartea artistului a fost confirmată printr-o declarație emoționantă a familiei sale, care a ținut să mulțumească publicului pentru valul imens de compasiune primit în aceste momente extrem de dificile. Rudele artistului își găsesc alinarea în impactul cultural major pe care muzica sa îl va avea în continuare asupra viitoarelor generații de ascultători.

„Suntem profund mișcați de valul de iubire, rugăciuni și sprijin venit din partea fanilor, prietenilor și colegilor din întreaga lume”, a transmis familia lui Bryson într-o declarație oficială. „Deși inimile ne sunt frânte, ne găsim alinarea știind cât de profund a fost iubit Peabo și câte vieți au fost atinse de vocea și spiritul său generos. Moștenirea și muzica lui vor trăi pentru generațiile următoare.”

De la un început ezitant la regele duetelor animate

Născut în Greenville, Carolina de Sud, în anul 1951, Robert Peapo Bryson a știut încă din adolescență că drumul său în viață este indiscutabil legat de scenă, în ciuda temerilor inițiale ale mamei sale. Deși inițial cocheta cu ideea de a deveni medic, muzica a învins, iar cariera sa a explodat în momentul în care a început să colaboreze cu nume mari ale industriei. Bryson a devenit rapid artistul de referință pentru duetele romantice, culminând cu perioada de aur din anii ’90, când a colaborat cu studiourile Disney.

În 1991, parteneriatul său cu Céline Dion pentru piesa „Beauty and the Beast” a scris istorie. Inițial, producătorii doreau ca Dion să interpreteze piesa singură, însă au decis să aducă un artist consacrat pentru a-i oferi stabilitate tinerei interprete. Bryson a descris ulterior sesiunile de înregistrări ca fiind magice, bazate pe un respect reciproc profund care a transformat melodia într-un succes global premiat cu Grammy.

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„Când ești o cântăreață grozavă ca ea, de multe ori te trezești în situații în care trebuie să te temperezi”, mărturisea Bryson într-un interviu oferit pentru CBC. „Am învățat asta făcând duete. Cheia este să joci în funcție de punctele forte și de slăbiciunile partenerului tău, în mod egal. Așa că, în esență, asta transformă totul într-o situație în care nu există slăbiciuni, pentru că le pui în valoare pe amândouă la fel. M-am uitat la ea, ea s-a uitat la mine și ceea ce s-a întâmplat din momentul în care ne-am relaxat a fost extrem de intim. Așa ceva nu se poate cumpăra. Dar se poate înregistra.”

O lume complet nouă pe culmile succesului

Doar un an mai târziu, în 1992, Bryson a repetat succesul istoric alături de Regina Belle, înregistrând „A Whole New World” pentru filmul de animație Aladdin. Piesa a devenit un fenomen cultural instant, atingând prima poziție în clasamentul Billboard Hot 100, o performanță care a rămas unică pentru un film de animație timp de trei decenii. Melodia a depășit granițele divertismentului, devenind un simbol al speranței, fiind cântată de Bryson chiar și în momente istorice cu puternică încărcătură socială.

„Acel concept din ‘A Whole New World’… asta a fost ceea ce ne-a propulsat cu adevărat în vârf”, își amintea Regina Belle. „Pentru că, dacă te gândești bine, o ‘lume complet nouă’ poate fi asociată cu aproape tot ce a făcut o diferență în viața ta.”

La rândul său, Bryson a completat această viziune, subliniind puterea universală a mesajului din spatele piesei care i-a adus un alt premiu Grammy în palmares.

„Este un cântec care reprezintă fiecare speranță și fiecare promisiune pe care o vei avea vreodată”, explica artistul. „L-am cântat în Africa de Sud, prima dată când le-a fost permis femeilor de culoare din Africa de Sud să participe la concursul de frumusețe Miss Africa de Sud.”

Rebelul vizionar împotriva tiparelor industriei

Cu 20 de albume de studio la activ și opt nominalizări la premiile Grammy, Peabo Bryson nu s-a considerat niciodată un artist limitat la un singur gen muzical sau la o singură epocă. În ciuda succesului comercial masiv, el a criticat adesea tendința industriei muzicale moderne de a marginaliza artiștii experimentați în favoarea promovării exclusive a tineretului, militând mereu pentru respectarea calității artistice durabile.

„Nu cred că există ceva ce nu pot face”, declara Bryson cu fermitate pentru Los Angeles Times. „Mă văd ca pe un adevărat om al Renașterii. Nu-mi plac conceptele unidimensionale despre mine.”

Artistul, care supraviețuise unui atac de cord în 2019, lasă în urmă o familie iubitoare, fiind căsătorit din 2010 cu Tanya Boniface, alături de care avea un fiu, Robert, născut în 2018, precum și o fiică, Linda, născută dintr-o relație anterioară. Vocea sa unică va continua să răsune în cinematografe și în casele oamenilor, asigurându-i un loc veșnic în panteonul muzicii universale.

Foto – Profimedia

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