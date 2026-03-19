Liviu Guță rupe tăcerea după un an și jumătate de absență! „Am făcut două preinfarcturi din cauza asta!” Prin ce a trecut artistul

După o absență îndelungată din lumina reflectoarelor, Liviu Guță rupe tăcerea și vorbește deschis despre calvarul prin care a trecut în ultimii șase ani. Artistul susține că a fost victima unor atacuri sistematice asupra identității sale profesionale, care i-au afectat cariera, sănătatea și imaginea publică.

„Mi-au furat numele, mi l-au revendicat” – începutul unui coșmar

Liviu Guță povestește că totul a început în 2020, când a observat nereguli în distribuția pieselor sale. Pe măsură ce investiga, situația devenea tot mai gravă.

„Din 2020 până în ziua de azi, am stat să văd ce mi se întâmplă. Am trimis mail-uri, am făcut contestații peste contestații, am verificat fiecare piesă, platformă, cont. Cu cât verificam mai mult, cu atât descopeream ceva mai grav”, a declarat artistul.

Cântărețul susține că numele său – marcă înregistrată – a fost revendicat ilegal, iar melodiile îi sunt redistribuite de entități fantomă.

„Mi-au furat numele, mi l-au revendicat, deși este marcă înregistrată. Piesele mele sunt peste tot, dar nu așa cum le-am făcut eu. Vizualizările și banii se duc în altă parte”, spune el.

Piese modificate, conturi false și identitate furată

Artistul afirmă că melodiile sale apar online cu nume schimbate, poze modificate și coperți care nu îi aparțin. Mai mult, există conturi false verificate pe numele lui.

„Există conturi false pe numele meu, care apar cu bifă, ca fiind verificate. Adică, eu trebuie să demonstrez că sunt eu. Am trăit ceva ce nu credeam că este posibil”, a mărturisit Liviu Guță.

„Oamenii să creadă că nu mai sunt în actualitate” – cine ar fi în spatele atacurilor

Cântărețul crede că totul a fost orchestrat pentru a-l scoate din atenția publicului și pentru a-i sabota cariera.

„Am trăit asta doar pentru ca oamenii să creadă că nu mai sunt în actualitate. Vă dați seama să ai o viață întreagă în spate și sistemul să te facă să pari inexistent?”, spune el.

Liviu Guță susține că a primit chiar și mesaje în care i se spunea că „nu există”.

„Tot eu trebuie să demonstrez cine sunt! Mi s-au făcut revendicări pe piese. Eu urc piesa, altcineva o revendică. Toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Există rețele care fac asta”, a explicat artistul.

Problemele i-au afectat grav sănătatea

Stresul acumulat în acești ani l-a dus pe cântăreț în pragzii medicale serioase.

„Am făcut două preinfarcturi din cauza asta”, a mărturisit el, subliniind că industria muzicală din România este mult mai complicată decât pare.

„În România, industria muzicală nu este ceea ce credeți voi”, a concluzionat Liviu Guță.

Foto – arhivă

