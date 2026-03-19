Liviu Guță rupe tăcerea după un an și jumătate de absență! „Am făcut două preinfarcturi din cauza asta!” Prin ce a trecut artistul

După o absență îndelungată din lumina reflectoarelor, Liviu Guță rupe tăcerea și vorbește deschis despre calvarul prin care a trecut în ultimii șase ani. Artistul susține că a fost victima unor atacuri sistematice asupra identității sale profesionale, care i-au afectat cariera, sănătatea și imaginea publică.
„Mi-au furat numele, mi l-au revendicat” – începutul unui coșmar
Liviu Guță povestește că totul a început în 2020, când a observat nereguli în distribuția pieselor sale. Pe măsură ce investiga, situația devenea tot mai gravă.
„Din 2020 până în ziua de azi, am stat să văd ce mi se întâmplă. Am trimis mail-uri, am făcut contestații peste contestații, am verificat fiecare piesă, platformă, cont. Cu cât verificam mai mult, cu atât descopeream ceva mai grav”, a declarat artistul.
Cântărețul susține că numele său – marcă înregistrată – a fost revendicat ilegal, iar melodiile îi sunt redistribuite de entități fantomă.
Liviu Guță susține că a primit chiar și mesaje în care i se spunea că „nu există”.
„Tot eu trebuie să demonstrez cine sunt! Mi s-au făcut revendicări pe piese. Eu urc piesa, altcineva o revendică. Toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Există rețele care fac asta”, a explicat artistul.
Problemele i-au afectat grav sănătatea
Stresul acumulat în acești ani l-a dus pe cântăreț în pragzii medicale serioase.
„Am făcut două preinfarcturi din cauza asta”, a mărturisit el, subliniind că industria muzicală din România este mult mai complicată decât pare.
„În România, industria muzicală nu este ceea ce credeți voi”, a concluzionat Liviu Guță.