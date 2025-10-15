Liviu Guță, prima apariție în public după o perioadă lungă în care a dispărut complet: „Am pierdut multe, dar mă întorc mai puternic”

Liviu Gută este unul dintre cei mai populari și apreciați cântăreți de muzică de petrecere din România. El a dispărut din lumina reflectoarelor de ceva timp, însă recent a revenit și a vorbit despre motivele pentru care a absentat din spațiul public.

Liviu Guță a revenit în spațiul public: „M-am întors mai puternic”

Liviu Gută a fost absent de pe scenă și din spațiul monden. Acum, cântărețul a revenit și a vorbit despre motivele dispariției lui.

El nu a mai cântat în ultimul timp și a decis să se retragă pentru o perioadă, fără să dea prea multe detalii despre această absență. Liviu Gută s-a reîntors și a vorbit despre problemele prin care a trecut.

„Adevărul iese întotdeauna la lumină! Am trecut prin multe, am pierdut, am fost trăidat, dar m-am ridicat cu credință și puterea lui Dumnezeu. Cei care au aruncat cu noroi în mine, într-o zi vor înțelege că nu poți doborî un om curat. Mulțumesc din suflet celor care sunt alături de mine de aproape 30 de ani. Curând mă întorc mai puternic ca niciodată. Roata se-ntoarce”, a scris Liviu Gută lângă un filmuleț postat pe internet.

Ce probleme a avut cântărețul

Cântărețul a postat un clip pe TikTok unde a vorbit despre motivele pentru care nu a mai apărut așa des ca înainte.

Liviu Gută a spus că a avut probleme de sănătate, însă nu au avut legătură cu vocea lui. Artistul a ținut să spună și că nu a fost susținut de apropiați.

„Nu am probleme de sănătate care să mă facă să renunț la muzică. Am avut o problemă la piciorul stâng, niște artere înfundate, dar acum sunt bine, sănătos, am fost operat, iar vocea mea e la fel ca întotdeauna, nu are legătură cu piciorul. Nicio treabă.

Am trecut prin multe, știți cu toții, amă anunțat, da? Am fost sincer cu voi, fiind persoana publică, trebuia să știți și voi. A fost o lovitură grea, dar vina este doar a mea.

Eu am ales, eu am pierdut și nu dau vina pe nimeni, dar ce e trist e că în loc să fie oameni care să ridice un artist care le-a cântat aproape 3 decenii, au fost unii care au preferat să arunce cu noroi pentru like-uri.

Vă spun sincer, dacă m-aș fi născut în altă țară, probabil aș fi fost privit cu respect. E strigător la cer ce faceți. Eu n-am văzut o nație atât de invidioasă, care se hrănește din durerea altuia. În loc să întinzi o mână, tu arunci o piatră”, a declarat Liviu Gută.

