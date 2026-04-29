Tony Wilson, basistul și cofondatorul legendarei trupe de soul Hot Chocolate, a murit la vârsta de 89 de ani. Muzicianul, care a dat naștere imnului „You Sexy Thing”, o piesă ce a traversat generații și a devenit un simbol al culturii pop, s-a stins din viață la reședința sa din Trinidad.

Deși adesea aflat în umbra succesului comercial uriaș al grupului, Wilson a fost forța creativă care a propulsat Hot Chocolate pe culmile topurilor internaționale. Moartea sa a fost anunțată oficial prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând în urmă o discografie vastă și amintirea unui artist a cărui dedicare pentru compoziție a fost, după cum spun apropiații, cu adevărat uluitoare.

Un vis construit cu eforturi „uluitoare”

Vestea dispariției artistului a fost făcută publică pe 24 aprilie, printr-un mesaj scurt și plin de emoție pe pagina sa de Facebook: „Tata ne-a părăsit astăzi. A lăsat în urmă multă muzică… pentru totdeauna”. Ulterior, fiul său, Danny Wilson, a oferit o perspectivă mai profundă asupra sacrificiilor pe care tatăl său le-a făcut pentru a-și vedea creațiile ascultate de o lume întreagă.

„Cuvintele nu pot exprima admirația pe care o am pentru el ca ființă umană sau pentru dedicarea de care a dat dovadă pentru a-și îndeplini visul de a-și face melodiile auzite. Abia când mama a scos la iveală niște jurnale vechi de-ale lui din 1970 și ’71 mi-am dat seama cât de mult a trebuit să muncească pentru a-și atinge acest vis. Credeți-mă, este cu adevărat uluitor”, a transmis Danny Wilson. El a subliniat, de asemenea, că tatăl său nu a compus doar pentru Hot Chocolate, ci și pentru alte nume importante ale epocii, precum Herman’s Hermits sau Mary Hopkin, fiind un compozitor adesea subestimat de critici.

Binecuvântarea lui John Lennon și succesul global

Istoria trupei Hot Chocolate a început în 1968, dintr-o prietenie legată între apartamentele din Londra ale lui Wilson și Errol Brown. Sub impulsul lui Tony, care avea deja experiență în industria muzicală, cei doi au început să scrie împreună. Un moment de cotitură neașteptat a fost reinterpretarea piesei lui John Lennon, „Give Peace a Chance”. Fără să știe că au nevoie de permisiune legală, au trimis înregistrarea către label-ul Apple.

Errol Brown își amintea cu umor acest episod într-un interviu acordat în 1998: „Persoana care a plătit pentru înregistrare a trimis-o la casa de discuri Apple pentru aprobarea lui John. Cu toții am râs, dar patru zile mai târziu ne-a sunat și ne-a spus: ‘Lui John Lennon îi place la nebunie și vrea să o lanseze imediat!’”. Succesul monumental a venit însă în 1975 cu „You Sexy Thing”, o piesă co-scrisă de Wilson, care a rămas relevantă decenii la rând, fiind readusă în atenția publicului de filme iconice precum The Full Monty, Rat Race sau Boogie Nights.

Citeşte şi: Nedra Talley Ross, ultima membră supraviețuitoare a faimoasei trupe „The Ronettes”, a murit la 80 de ani

Citeşte şi: Dan Claudiu Tănăsescu, fost medic, scriitor și primar al comunei Mogoșoaia, a murit la o zi după ce a împlinit 88 de ani: „Lasă în urmă un gol imens și o moștenire de neprețuit”

Citeşte şi: O influenceriță a murit după ce o fostă finalistă X Factor a călcat-o intenționat cu mașina. Care a fost motivul crimei

Tensiunile din culise și plecarea spre o carieră solo

În ciuda succesului, relația dintre cei doi fondatori, descrisă inițial ca fiind una „aproape ca între frați”, s-a răcit pe măsură ce rolurile în trupă s-au schimbat. Deși Wilson era vocea principală la început, contractele anterioare l-au împiedicat să fie solist pe primele succese, permițându-i lui Errol Brown să preia centrul atenției. Această schimbare de dinamică a lăsat urme adânci în orgoliul artistic al lui Wilson.

„Tony și cu mine am fost extrem de apropiați, aproape ca frații și, deși era fericit că a reușit în sfârșit cu Hot Chocolate, probabil că a fost puțin iritat de faptul că eu eram cântărețul. Nu cred că a trecut niciodată peste asta… Tony a început ca solist, dar a ajuns să fie nevoit să se ascundă în spatele meu”, declara Errol Brown înainte de decesul său din 2015. Tensiunile au culminat cu o dispută legată de drepturile de autor pentru „You Sexy Thing”, fapt ce l-a determinat pe Wilson să părăsească trupa. Deși cariera sa solo nu a atins aceleași culmi, Tony Wilson a rămas în memoria colectivă drept compozitorul care a știut să pună amprenta soul-ului britanic pe harta lumii.

