Dan Claudiu Tănăsescu, fost medic, jurnalist și primar al comunei Mogoșoaia, a murit pe 27 aprilie la vârsta de 88 de ani. Personalitate marcantă, el a lăsat o moștenire culturală și politică notabilă.

Dan Claudiu Tănăsescu, o personalitate remarcabilă a României, s-a stins din viață pe 27 aprilie, la vârsta de 88 de ani, la doar o zi după ce și-a sărbătorit ultima aniversare. Medic, scriitor, jurnalist sportiv și fost primar al comunei Mogoșoaia, Tănăsescu a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, fiind un exemplu de dedicare pentru comunitate. Libertatea relatează că cei care doresc să-i aducă un omagiu pot merge la Capela Funerară Mogoșoaia marți, 28 aprilie, iar înmormântarea va avea loc miercuri, 29 aprilie, de la ora 12:00, la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1.

„Cu profundă durere, familia anunță trecerea la viața veșnică a dr. Dan Claudiu Tănăsescu. Dumnezeu i-a împlinit dorința de a mai aniversa o dată viața – ieri a împlinit 88 de ani, iar astăzi, 27 aprilie, s-a înălțat la ceruri. Medic, scriitor și om dedicat comunității, lasă în urmă un gol imens și o moștenire de neprețuit. (…) Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis familia sa.

A excelat în medicină, literatură, jurnalism și politică

Cariera sa multifațetată a fost o sursă de inspirație pentru mulți. În calitate de medic, a activat în policlinici bucureștene renumite, precum „Colțea” și „Drumul Taberei”. Însă implicarea sa nu s-a oprit aici. Tănăsescu a fost primar al comunei Mogoșoaia timp de 15 ani, începând din 1990, perioadă în care a contribuit semnificativ la dezvoltarea localității. Ulterior, a devenit senator în Parlamentul României, reprezentând județul Dâmbovița pe listele PRM, începând cu decembrie 2004.

Pe plan literar, Dan Claudiu Tănăsescu a fost un autor prolific, publicând peste 20 de volume de proză, dintre care „Iarna căzută-n genunchi” și „Scrisori de pe front” sunt doar câteva dintre titlurile sale apreciate. Activitatea sa literară l-a consacrat ca membru al Uniunii Scriitorilor, iar pasiunea sa pentru fotbal s-a concretizat în numeroase cronici și cărți dedicate acestui sport, precum „Din cronicile unui microbist” și „Brazuca și ratangii”.

Viziunea sa asupra vieții și capacitatea de a excela atât în medicină, cât și în literatură, jurnalism sau politică au transformat fiecare dintre aceste domenii într-o platformă pentru a servi comunitatea.

