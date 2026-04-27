Diana Șoșoacă, reacție după ce PSD și AUR au anunțat depunerea moțiunii de cenzură: „AUR este copilul PSD”. PNL amenință cu alegeri anticipate

Diana Șoșoacă contestă alianța PSD-AUR pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Lidera S.O.S. România avertizează asupra intențiilor politice și anunță o moțiune separată, acuzând presiuni asupra sa. În același timp, PNL amenință cu alegeri anticipate.

Diana Șoșoacă, reacție dură după depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Diana Șoșoacă, lidera S.O.S. România, a lansat un val de acuzații dure la adresa PSD și AUR, sugerând că aceste două formațiuni politice sunt mai apropiate decât o arată public.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Șoșoacă a declarat că „AUR este copilul PSD”, criticând intenția acestora de a depune o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Declarațiile sale vin în contextul anunțului făcut luni, 27 aprilie, de către liderii PSD și AUR, care au confirmat o colaborare oficială în acest demers.

În postarea sa, Diana Șoșoacă a susținut că această alianță ar fi fost determinată de planurile formațiunii sale de a depune propria moțiune de cenzură, tot pe 27 aprilie.

„Coaliția ASDUR, AUR-PSD, de care vă vorbesc de luni de zile și de ani de zile. Vă spun că AUR este copilul PSD. Pentru că am anunțat că S.O.S România va strânge semnături azi, 27 aprilie 2026, când depunem moțiunea, PSD și AUR au hotărât să dea pe față că sunt împreună, să nu cumva să se audă de S.O.S România și Diana Șoșoacă!”, a scris aceasta.

Lidera SOS a continuat, acuzând că se încearcă reducerea la tăcere a formațiunii sale politice și a mers până la a susține că este vizată pentru a ajunge la închisoare, fără a oferi însă dovezi concrete în sprijinul afirmațiilor sale: „Exact ce m-am așteptat! Încă o dată le-am stricat planurile! Cum să nu îmi ridice imunitatea și să mă bage la pușcărie, când de când tot exist în politică, le-am stricat toate șmenurile”.

PNL amenință cu alegeri anticipate

În timp ce Diana Șoșoacă critică dur acțiunea PSD-AUR, PNL amenință cu alegeri anticipate dacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi adoptată.

„PNL este pe un trend crescător, iar românii își doresc reformă”, a declarat senatorul liberal Daniel Fenechiu.

Senatorul a subliniat că, în cazul în care PSD și AUR reușesc să dărâme actualul guvern, liberalii nu vor mai colabora cu social-democrații.

„Biroul Politic Național al PNL a luat decizia ca în ipoteza în care PSD dărâmă Guvernul condus de Ilie Bolojan să nu mai existe colaborare cu PSD”, a explicat Fenechiu.

Potrivit acestuia, PNL are doar două opțiuni: fie intrarea în opoziție, fie alegeri anticipate.

„Nu excludem varianta alegerilor anticipate, sper să nu îi dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne temem foarte tare. Strategia reformistă a lui Ilie Bolojan arată că PNL e pe un trend crescător, românii își doresc reformă”, a adăugat el.

De asemenea, Fenechiu a atras atenția că moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR nu are încă un rezultat cert. A spus că există parlamentari din cele două partide care ar putea să nu susțină acest demers.

„Vom încerca pe cât posibil să asigurăm guvernul Bolojan cât putem noi prin votul parlamentar. Fără îndoială, până când nu se numără voturile, sarcina ta e să lupți pentru partidul pe care îl susții”, a mai spus senatorul PNL.

Cum au explicat PSD și AUR colaborarea

Pe de altă parte, Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, vicepreședinte AUR, au explicat motivele colaborării dintre cele două partide într-o conferință de presă comună la Palatul Parlamentului.

Aceștia au subliniat că moțiunea de cenzură are la bază intenția de a înlătura guvernul condus de Ilie Bolojan și că ambele formațiuni vor acționa ca inițiatori ai demersului.

„Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către președinții de partide. Așa după cum cunoașteți, noi avem la ora 14.00 convocat un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală”, a explicat Neacșu, adăugând că se va face un apel pentru susținerea moțiunii.

George Simion, liderul AUR, a declarat la rândul său că moțiunea va fi depusă doar dacă se vor strânge cele 233 de semnături necesare pentru a demite guvernul. Întrebat despre posibilitatea unei viitoare guvernări comune cu PSD, Simion nu a exclus această opțiune, afirmând: „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură”.

Ciprian Ciucu, reacție dură după anunțarea moțiunii de cenzură

În același timp, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a reacționat dur în mediul online după ce PD și AUR au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Când ne vom mai face și noi bine? Durata medie a unui guvern, în ultimii cinci ani, este de sub un an. Crizele noastre politice sunt create exclusiv pe baza intereselor politice și financiare: oameni bogați și puternici vor acces la mai multă bogăție și la mai multă putere. De aceea au fost mătrășite guvernele Orban, Cîțu și, acum, i se pregătește același lucru guvernului Bolojan. Știu ce vorbesc: am fost atras în mizeria asta, cu și fără voia mea în ultimii ani”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

„Guvernele Ciucă și Ciolacu au existat atunci când oamenii bogați și puternici s-au înțeles. Și, parțial, Cîțu – dar atunci s-au certat alți bogați și puternici între ei. Și nu toți sunt la vedere. Deci nu avem crize politice naturale, ci complet artificiale, create în laboratoarele lor, parte a foamei de bani și a accesului discreționar și privilegiat la resursele statului. Atât de simplu este”, a susținut primarul.

În ceea ce privește partidul condus de George Simion, Ciprian Ciucu spune că este format din foști psd-iști.

„AUR. Ce este AUR? Este exact sistemul care se prezintă ca anti-sistem. Este sistemul reinventat în anti-sistem: foști pesediști, la fel de nesătui și fără scrupule. Aceasta este cheia acțiunii PSD și a lui Grindeanu, Neacșu & co.: foamea de putere, bani și trai pe picior mare. De aceea le stă Bolojan în gât: pentru că nu are mentalitate de slugă. Nici Orban nu avea”, a explicat el.

Într-un final, primarul Capitalei le adresează un mesaj colegilor săi de partid.

„Miza lor este partidul nostru, dragi colegi liberali. Și, așa cum v-am tot spus prin ședințe, vom fi chemați în curând să facem o alegere de conștiință: demnitatea noastră, agenda publică și viitoarele generații de liberali sau sistemul, banii și, nu după mult timp, irelevanța. Până săptămâna trecută treceam prin normalitatea promisă de alții, dar adusă de Bolojan. Acum trecem printr-o criză fabricată de aceiași oameni cu bani și putere și televiziunii. O criză artificială, ușor evitabilă, care face rău țării și românilor”, a subliniat Ciprian Ciucu.

