Lanțul de supermarketuri Auchan a decis să închidă supermarketul din Obor. Decizia vine la șase ani de la deschidere. Supermarketuri se afla în subsolul magazinului Obor, ceea ce a dus la dificultăți de operare, conform companiei.

Auchan a închis după șase ani magazinul din Obor, anunță Ziarul Financiar. Închiderea magazinului a fost una strict de business, iar faptul că se afla la subsol a avut mult de-a face cu decizia, a anunțat compania.

„Închiderea Auchan Obor a fost o decizie de busi­ness, având în vedere aşteptările noastre în ceea ce pri­veş­te mo­delul economic. De asemenea, localizarea ma­ga­­zi­nului la subsol a generat, de-a lungul anilor, un grad sem­ni­­fi­cativ de complexitate operaţională, cu provocări lo­gis­tice specifice care afectau eficienţa şi, uneori, chiar expe­­rienţa de cumpărături a clienţilor. Această decizie nu a fost una uşoară şi a venit după mai bine de şase ani de ope­rare“, a transmis companiua pentru ZF.

Concurenții din zonă erau Piața Obor, dar și un supermarket Carrefour aflat la subsolul Veranda Mall.

Cum a început proiectul din Obor

Auchan Retail a colaborat cu Bucur Obor și a semnat contractul de închiriere pentru un spațiu de aproximativ 2300 de metri pătrați în 2017.

Lucrările de amenajare s-au încheiat mai devreme, însă deschiderea a avut la finalul lunii noiembrie, după ce s-au obținut autorizațiile necesare.

Faptul că magazinul a funcționat la subsol a fost o problemă de la început, mai ales din punct de vedere logistic, dar nu numai. Fluxul operațional a fost îngreunat, la fel ca și experiența de cumpărare, care a avut de suferit și acest lucru s-a văzut în vânzări.

Într-un final, compania a decis să închidă supermarketul din Piața Obor, atât de cunoscut pentru toți cei din zonă.

