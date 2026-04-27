Lanțul de supermarketuri Auchan a decis să închidă supermarketul din Obor. Decizia vine la șase ani de la deschidere. Supermarketuri se afla în subsolul magazinului Obor, ceea ce a dus la dificultăți de operare, conform companiei.
„Închiderea Auchan Obor a fost o decizie de business, având în vedere aşteptările noastre în ceea ce priveşte modelul economic. De asemenea, localizarea magazinului la subsol a generat, de-a lungul anilor, un grad semnificativ de complexitate operaţională, cu provocări logistice specifice care afectau eficienţa şi, uneori, chiar experienţa de cumpărături a clienţilor. Această decizie nu a fost una uşoară şi a venit după mai bine de şase ani de operare“, a transmis companiua pentru ZF.
Lucrările de amenajare s-au încheiat mai devreme, însă deschiderea a avut la finalul lunii noiembrie, după ce s-au obținut autorizațiile necesare.
Faptul că magazinul a funcționat la subsol a fost o problemă de la început, mai ales din punct de vedere logistic, dar nu numai. Fluxul operațional a fost îngreunat, la fel ca și experiența de cumpărare, care a avut de suferit și acest lucru s-a văzut în vânzări.