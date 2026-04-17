H&M, unul dintre cei mai mari jucători din industria fast fashion, a confirmat că va închide aproximativ 160 de magazine în 2026, în cadrul unui amplu proces de reorganizare internațională.

Decizia vine într-un moment în care compania se confruntă cu scăderi de vânzări, presiune puternică din partea comerțului online și o competiție tot mai agresivă din partea unor branduri precum Shein și Zara. Grupul suedez își regândește strategia globală, mizând pe eficiență și pe optimizarea prezenței fizice.

Vânzări în scădere și un model de business sub presiune

Primele trei luni ale anului au adus o scădere de 10% a vânzărilor față de aceeași perioadă din anul precedent, semn că modelul tradițional de retail al H&M este tot mai afectat de migrarea consumatorilor către platformele online, notează presa internationala. Doar luna martie a oferit un mic respiro, cu un plus de 1% la curs valutar constant, insuficient însă pentru a inversa trendul negativ.

Creșterea explozivă a platformelor digitale, în special Shein, pune o presiune uriașă pe brandurile clasice de fast fashion. Prețurile extrem de mici și viteza de producție a competitorilor digitali obligă H&M să își regândească strategia și să reducă prezența în piețele mai puțin profitabile. Compania își va concentra investițiile pe magazine mari, amplasate în zone cu trafic intens, acolo unde brandul poate genera vânzări consistente.

Unele magazine închise, altele renovate. Angajații cer garanții

Printre unitățile vizate de închideri se află și magazinul H&M din zona Roma Tuscolana, unde lucrează 17 angajați. Acesta ar urma să își închidă porțile pe 10 mai, potrivit presei italiene. În același timp, alte locații, precum cele din Bari și Conegliano, vor intra într-un proces de renovare, semn că retailerul nu renunță complet la prezența fizică, ci o restructurează.

Citeşte şi: Magazinul Gorgany își închide ușile. Retailerul iese de pe piața românească după trei ani

Citeşte şi: Carrefour pleacă din România. Retailerul își vinde operațiunile companiei fraților Pavăl, deținătorii Dedeman

Planul de reorganizare a deschis discuții intense cu sindicatele, care solicită garanții pentru menținerea locurilor de muncă și reducerea contractelor temporare. În trecut, compania ar fi apelat frecvent la muncă sezonieră sau temporară, iar reprezentanții angajaților cer acum măsuri clare pentru protejarea personalului afectat.

Impact și asupra altor branduri din grup

Restructurarea nu vizează doar magazinele H&M. Brandul & Other Stories, parte a aceluiași grup, își va muta activitatea creativă de la Paris la Stockholm, o decizie care ar putea duce la pierderea a aproximativ 30 de locuri de muncă. Mutarea reflectă dorința grupului de a centraliza procesele și de a reduce costurile operaționale.

H&M controlează și alte mărci cunoscute, precum COS, Monki, Weekday și Cheap Monday, iar reorganizarea ar putea influența și direcția acestora în anii următori.

Shein și Zara, presiune tot mai mare pe piața globală

Industria fast fashion trece printr-o transformare accelerată. Shein câștigă cotă de piață într-un ritm fără precedent, datorită prețurilor mici și modelului complet digital, în timp ce Zara reușește să își mențină poziția puternică printr-un echilibru eficient între calitate, preț și rapiditatea colecțiilor.

H&M a deschis chiar și o acțiune legală împotriva Shein, acuzând compania chineză de copierea unor modele protejate prin copyright, semn al tensiunilor tot mai mari din industrie.

În România, H&M rămâne un brand puternic, prezent cu 54 de magazine, însă reorganizarea globală ar putea influența și piața locală în anii următori.

Foto – Profimedia

