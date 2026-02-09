Un mare lanț de supermarketuri închide 60 de magazine. Această decizie lasă fără joburi mii de persoane din Statele Unite ale Americii. Gigantul Amazon renunță la aceste spații comerciale după mai mulți ani de încercări, dar promite să achite salariile angajaților până la finalul lui aprilie și să le ofere posturi în alte divizii.

Compania Amazon a hotărât să renunțe la 60 de unități alimentare din Statele Unite ale Americii, după ce proiectul nu a dat rezultatele dorite în ultimii ani. Această restructurare lasă mii de oameni fără serviciu, însă aceștia vor mai încasa veniturile curente până la sfârșitul lunii aprilie și au posibilitatea de a solicita mutarea în alte sectoare ale corporației.

Un mare lanț de supermarketuri închide 60 de magazine

Gigantul american Amazon a luat decizia de a renunța la aproximativ 60 de locații Amazon Fresh de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Această hotărâre vine după o perioadă de aproape șase ani în care compania a încercat, fără succesul dorit, să dezvolte acest concept de retail alimentar.

Măsura afectează mii de salariați, care își vor pierde posturile actuale. Situația este critică în zone precum California, unde dispariția a 20 de unități comerciale lasă fără activitate aproximativ 3.900 de persoane.

Oamenii vor încasa salariile obișnuite și vor beneficia de asigurări până la finalul lunii aprilie, mai exact data de 28. Suma primită va reprezenta valoarea cea mai mare dintre salariul minim al funcției respective și media orelor lucrate în ultimele două luni. Cei vizați pot alege să primească plăți compensatorii sau să încerce să se mute pe alte posturi disponibile în diviziile alimentare ale firmei.

Deși majoritatea punctelor de lucru și-au suspendat activitatea cu publicul încă de la începutul lui februarie, unitățile din California vor rămâne funcționale până la jumătatea lunii martie, respectând astfel legislația locală specifică.

Ce se întâmplă cu angajații Amazon Fresh

Viitorul profesional al personalului depinde de găsirea unei poziții alternative în interiorul firmei. Dacă până la terminarea lunii aprilie aceștia nu ocupă o nouă funcție, vor încasa compensații financiare calculate în funcție de vechime, și anume câte o săptămână plătită pentru fiecare jumătate de an lucrată în rețea.

Sumele acordate vor acoperi cel puțin o lună și pot ajunge până la un maximum de 20 de săptămâni.

Cei care vor să rămână în grup sunt sfătuiți să verifice aplicația internă pentru a depista posturi vacante la depozitele de mâncare sau în cadrul punctelor de vânzare Whole Foods. În mod obișnuit, persoanele care se ocupau de pregătirea coletelor sau de încasarea banilor aveau venituri cuprinse între 16 și 20 de dolari pe oră.

„Toți angajații afectați vor avea oportunitatea de a aplica pentru posturi vacante în cadrul Amazon, acolo unde sunt disponibile, și oferim servicii de tranziție în carieră pentru a-i ajuta să exploreze opțiuni”, a precizat un purtător de cuvânt al Amazon pentru Business Insider.

Sursa foto: Freepik/ Facebook

