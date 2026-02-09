Bianca de la Survivor, pusă la punct de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă”

Telespectatorii Survivor au observat o apropiere între Aris Eram, de la Faimoși și Bianca Stoica, de la Războinici. Cei doi s-au apropiat destul de mult și fanii simt iz de o idilă între tinerii din competiție. Cu toate acestea, Anamaria Prodan a pus-o la punct pe Bianca și i-a spulberat orice intenție, chiar înainte de a se ivi.

Aris Eram și Bianca Stoica, idilă la Survivor?

Telespectatorii au observat o subtilă apropiere și chiar gesturi romantice între Aris Eram și Bianca Stoica, chiar dacă cei doi sunt în echipe diferite.

Fiul Andreei Esca s-a integrat bine în echipa Faimoșilor, dar are o relație bună și cu cei din echipa adversă. Recent, el i-a făcut o surpriză Biancăi Stoica, iar tânăra a fost profund impresionată, în timp ce coechipierii ei l-au apreciat pe Aris pentru gestul său.

Aris i-a oferit Biancăi mult doritele croasante la care tânăra visa de foarte multă vreme. Când a avut posibilitatea, Aris s-a gândit la adversara lui și a furișat un croissant pentru a i-l aduce Biancăi. Gestul lui a impresionat-o profund pe Bianca, iar cei doi s-au îmbrățișat în aplauzele concurenților din ambele echipe.

Publicul a observat apropierile dintre cei doi și felul în care aceștia se privesc, așa că au bănuit că este foarte posibil să se nască o idilă.

Anamaria Prodan îi taie aripile Biancăi Stoica, de la Survivor

În cadrul emisiunii „Survivor: Povești din Junglă”, Anamaria Prodan a vorbit despre legătura dintre Aris și Bianca.

Ea a spus că tânăra din echipa Războinicilor nu are nicio șansă la Faimos. Ea a analizat apropierea dintre cei doi alături de Alex Delea și Raluca Bădulescu.

„Vi se pare că Bianca are vreo șansă la Aris?”, a întrebat Alex Delea.

„Nu știm, vedem! El e tânăr, ea e tânără, la ce le strică dacă se combină?!”, a răspuns Raluca Bădulescu.

Pe de altă parte, Anamaria Prodan a dat verdictul clar și a spus că Bianca nu are nicio șansă.

„Nicio șansă! Bianca n-are nicio șansă! Eu îl știu pe Aris, este pretențios”, a spus Anamaria Prodan.

Ea a continuat spunând că este prietenă cu familia lui Aris și a ținut să precizeze că tânărul „este din altă ligă”.

„Atât vă spun! Este din altă ligă”.

Cu toate acestea, publicul a putut vedea că între cei doi există chimie și relația dintre ei este bazată pe intenții pure. Rămâne de văzut dacă vor forma un cuplu în afara emisiunii.

