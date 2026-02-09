Bianca de la Survivor, pusă la punct de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă”

Telespectatorii Survivor au observat o apropiere între Aris Eram, de la Faimoși și Bianca Stoica, de la Războinici. Cei doi s-au apropiat destul de mult și fanii simt iz de o idilă între tinerii din competiție. Cu toate acestea, Anamaria Prodan a pus-o la punct pe Bianca și i-a spulberat orice intenție, chiar înainte de a se ivi.
Telespectatorii au observat o subtilă apropiere și chiar gesturi romantice între Aris Eram și Bianca Stoica, chiar dacă cei doi sunt în echipe diferite.
Fiul Andreei Esca s-a integrat bine în echipa Faimoșilor, dar are o relație bună și cu cei din echipa adversă. Recent, el i-a făcut o surpriză Biancăi Stoica, iar tânăra a fost profund impresionată, în timp ce coechipierii ei l-au apreciat pe Aris pentru gestul său.
Aris i-a oferit Biancăi mult doritele croasante la care tânăra visa de foarte multă vreme. Când a avut posibilitatea, Aris s-a gândit la adversara lui și a furișat un croissant pentru a i-l aduce Biancăi. Gestul lui a impresionat-o profund pe Bianca, iar cei doi s-au îmbrățișat în aplauzele concurenților din ambele echipe.
Publicul a observat apropierile dintre cei doi și felul în care aceștia se privesc, așa că au bănuit că este foarte posibil să se nască o idilă.