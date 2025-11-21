Laura Giurcanu, detalii rare despre relația cu Aris Eram: „S-au întâmplat doar lucruri bune”

Laura Giurcanu a oferit detalii rare despre relația dintre ea și Aris Eram. Deși au fost surprinși de paparazzi sărutându-se în Capitală și în vacanță în Grecia împreună, cei doi nu au confirmat niciodată că ar fi fost un cuplu.

Ce spune Laura Giurcanu despre relația dintre ea și Aris Eram

Laura Giurcanu și Aris Eram au fost prezenți recent la același eveniment. Acesta a fost organizat de sora lui Aris, Alexia, care este bună prietenă cu Laura. Alexia Eram are propriul brand de haine, iar de curând a prezentat o nouă colecție, Laura fiind unul dintre modelele care au defilat pe podium. De la eveniment nu au lipsit nici părinții Alexiei și ai lui Aris, Andreea Esca și Alexandre Eram. Prezentatoarea de la Pro TV l-a fotografiat pe fiul ei alături de Laura.

„Ne-a făcut mai devreme Andreea Esca o fotografie, mie și lui Aris, și i-am șoptit la ureche, i-am spus: «Cancan». Este foarte amuzant, tot timpul o să se nască această discuție. Suntem prieteni. Alexia îmi este foarte dragă, Aris, Andreea, toată familia. Nu am cum să nu susțin brand-ul. Este un brand foarte drăguț, produsele îmi plac foarte mult, în primul rând de la asta pornește”, a spus Laura Giurcanu, pentru Spynews.

Laura susține că ea și Aris sunt doar prieteni, deși în trecut au fost surprinși de paparazzi sărutându-se. Cu altă ocazie, Laura a fost surprinsă tot de paparazzi în vacanță alături de Aris și familia lui, în Grecia.

„Suntem prieteni, înainte de orice, uite, o să spun asta acum. Înainte de orice am fost prieteni și cu siguranță vom rămâne prieteni, indiferent ce s-a întâmplat, și s-au întâmplat doar lucruri bune, deci nu am cum să fiu supărată”, a mai spus Laura Giurcanu, pentru sursa citată.

Aris Eram a spus că își caută „jumătatea”

Tot recent, Aria Eram a dat de înțeles că este singur.

„Cum stau eu cu fetele? Eu, sincer, acum vreau să-mi caut și eu jumătatea, să am și eu pe cine să țin în brațe iarna asta, dar e foarte greu să găsești o fată mișto. Mi-e greu, sunt foarte selectiv, trebuie să fie perfectă! În primul rând, viitoarea iubită trebuie să fie foarte frumoasă, blondă dacă se poate, și să mă distrez cu ea, să pot să râd, să fie inteligentă, cam asta, să am încredere în ea. Vreau să fie cam de înălțimea mea. Uite, ăsta e un plan bun. În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe”, a mai spus el pentru sursa citată anterior.

Între Laura și Aris este o diferență de vârstă de șapte ani. Aris are 22 de ani, iar Laura 29.

