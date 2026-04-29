Laura Giurcanu l-a uitat pe Aris Eram. Influencerița a confirmat noua relație: „Mă văd cu cineva”

După ani în care a fost surprinsă ba cu Aris Eram, ba cu fostul logodnic, Cezar Bîtlan, Laura Giurcanu a confirmat că formează un cuplu. Noul iubit a fost șocat când a aflat că influencerița locuiește cu un bărbat de 32 de ani.

Laura Giurcanu a confirmat noua relație

Laura Giurcanu a făcut primele declarații despre noua relație. Influencerița a confirmat că „se vede cu cineva” care a fost surprins să descopere că ea locuiește cu un bărbat de 32 de ani „de care are grijă și căruia îi face de mâncare”.

Laura Giurcanu locuiește cu Sorin, un prieten care și-a vândut casa și a locuit o vreme în Bali. La întoarcerea în țară, în loc să-și caute o chirie singur, Sorin a preferat să se mute cu influencerița și să creeze conținut pentru TikTok împreună.

„El credea că vorbește cu o fată normală”

„Acum vorbim foarte serios, sunt sinceră, chiar mă văd cu cineva. Când mi-a descoperit contul de TikTok, a descoperit o altă Laura. El credea că vorbește cu o fată normală, de fapt, și apoi a descoperit toate TikTok-urile noastre și a fost foarte amuzant să îi povestesc cum există acest bărbat de 30 de ani, care locuiește la mine acasă și căruia îi fac de mâncare și de care am grijă, dar cu care nu am nicio legătură”, a declarat Laura Giurcanu, pe TikTok, citată de Spynews.ro.

Multă vreme, urmăritorii Laurei au crezut că Sorin este iubitul ei, însă realitatea este cu totul alta.

Aris Eram, surprins în ipostaze tandre cu fosta iubită a lui Florin Ristei

La rândul lui, Aris Eram pare să fi trecut peste idila cu Laura. Întors în țară de la filmările pentru Survivor România, fiul Andreei Esca a fost surprins în ipostaze tandre alături de Yasmin Awad, fosta iubită a lui Florin Ristei.

Idila dintre Aris și Laura s-a legat în 2023, la filmările pentru America Express. Deși au fost fotografiați sărutându-se în Capitală și în vacanță în Grecia cu familia lui, cei doi nu au confirmat niciodată relația. În plus, în paralele, Laura a fost fotografiată în București cu fostul logodnic, Cezar Bîtlan.

Foto: Instagram

