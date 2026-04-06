Dispute la Survivor. Aris Eram, către Gabi Tamaș: „Ești tâmpit”. Ce s-a întâmplat în ultima ediție

Ultima ediție a emisiunii Survivor, difuzată pe 5 aprilie, a fost marcată de un schimb de replici dur între Aris Eram și Gabi Tamaș. Ce acuzații i-a adus fiul Andreei Esca fostului fotbalist și de la au pornit discuțiile.

Aris Eram și Gabi Tamaș, schimb de replici dur

În ultima ediție Survivor, Gabi Tamaș și Aris Eram au avut un schimb de replici dur. Tânărul l-a acuzat pe fostul fotbalist că ar fi avut o strategie deloc corectă. Mai precis, Aris a spus că Tamaș ar fi avut o strategie de a îl elimina pe Ceaun din competiție, influențând votul concurenților.

Aris a susținut că voturile Andreei, Patriciei și Olgăi ar fi fost influențate de Gabi Tamaș. Mai mult, Aris i-a cerut explicații fostului fotbalist privind votul lui Cristi asupra Biancăi.

Gabi Tamaș a explicat că i-a oferit totemul de imunitate lui Cristi, dar acesta a decis să o voteze pe Bianca.

Dialog în contradictoriu: „Ești tâmpit?”

Gabi Tamaș a vorbit despre faptul că nu a avut niciun plan și i-a oferit totemul de imunitate lui Cristi, care a decis să o voteze pe Bianca. Fostul fotbalist a lăsat de înțeles că nu a avut nicio implicare în voturile concurenților, însă Aris l-a acuzat că a avut o strategie încă de la început.

„Nu știu. Presupun că el a avut un plan și nu i-a ieșit. Eu n-am avut niciun plan. I-am spus doar să nu se joace cu focul, că se arde. Și am arătat acum că sunt mai multe strategii la mijloc, nu doar una sau două. Trebuie să gândești mai departe. Dacă înțelegea ce i-am spus, poate nu mai încerca să corupă alți membri ai tribului. Da, se pare că nu i-a corupt”, a spus Gabi Tamaș.

De aici, el a intrat într-un dialog în contradictoriu cu Aris Eram.

Aris: Dar și tu ce ai făcut?

Tamaș: Eu n-am făcut nimic.

Aris: N-ai făcut? Cristi a votat din capul lui Bianca, nu?

Tamaș: A votat că i-am dat totemul de imunitate.

Aris: Păi, deci era în schema ta. Cum să nu fie planul tău dacă tu i-ai dat lui Cristi să voteze pe Bianca, i-ai zis Andreei să voteze pe Bianca. N-ai făcut asta?

Tamaș: Ai dovezi? Da, zi-mi acum. Zi-mi acum.

Aris: Eu te-am văzut pe tine cum șușoteai peste tot, l-ai luat pe Marian până și afară să-i spui niște chestii. Eu nu l-am luat, i-am spus să voteze cum vrea.

Aris Eram:Nu ești asumat. Zi: „Sunt Gabi și nu-mi asum planurile”. Eu sunt doar nervos, nu îmi place această tactică.

Aris: Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?

Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie.

