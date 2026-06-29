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Patricia Vizitiu, dezvăluiri despre culisele neștiute de la Survivor 2026: „S-au creat multe controverse!” Ce spune despre Cristian Boureanu

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.  Actualizat 29.06.2026, 10:41
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Patricia Vizitiu a vorbit deschis despre oamenii pe care i-a cunoscut în Survivor România și despre relațiile pe care le-a construit în Republica Dominicană, oferind o perspectivă complet nouă asupra tensiunilor, alianțelor și deciziilor care au marcat acest sezon al competiției.

Dincolo de jocurile strategice și de epuizarea fizică, legăturile umane formate în regim de izolare totală au reprezentat adevărata provocare a emisiunii. Fosta concurentă a analizat cu maturitate și detașare felul în care publicul a perceput toate aceste evenimente de acasă, subliniind discrepanța majoră dintre realitatea brută de pe teren și varianta editată care ajunge pe ecranele televizoarelor.

Relația tensionată cu Lucian Popa și miza marii finale

Unul dintre punctele fierbinți ale discuțiilor de după finală l-a avut în centru pe finalistul Lucian Popa. Atitudinea echipei Războinicilor, care a ales în mod vizibil să îl susțină pe Gabi Tamaș în detrimentul colegului lor, a stârnit un val de critici în rândul comunității de fani. Patricia, care nu s-a sfiit să își arate dezamăgirea în anumite momente, a ținut să clarifice situația din punctul ei de vedere.

„In ceea ce îl privește pe Lucian, mi-am exprimat la momentul respectiv dezamăgirea față de anumite comportamente pe care eu le-am perceput într-un anumit fel. Asta nu înseamnă că îi contest parcursul sau meritele din competiție. Fiecare dintre noi a trăit experiența Survivor diferit și a reacționat în funcție de presiunea uriașă la care am fost supuși”, a mărturisit fosta concurentă, pentru viva.ro.

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Ea a demontat, de asemenea, teoria conform căreia tabăra Războinicilor ar fi acționat pe baza unui plan malițios, menit să îl saboteze pe Lucian în ultimul act al emisiunii. Ea susține că decizia fiecărui coleg a izvorât din conexiunile reale construite pe parcursul săptămânilor de suferință și competiție.

„Legat de susținerea lui Gabi Tamaș, cred că fiecare concurent și-a ales finalistul pe care l-a considerat cel mai apropiat de valorile sale și de ceea ce a văzut, zi de zi, în competiție. Până la urmă, voturile și susținerea au fost expresia unor experiențe personale, nu a unei strategii împotriva cuiva”, a adăugat Patricia.

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Fața nevăzută a lui Cristian Boureanu

Dacă Lucian Popa a divizat opiniile în finală, Cristian Boureanu a fost, fără doar și poate, una dintre cele mai polarizante figuri ale întregului sezon. Deseori aflat în mijlocul conflictelor și acuzat de un comportament dificil, Boureanu a lăsat însă o impresie complet diferită asupra Patriciei, care a descoperit în el un aliat de nădejde atunci când presiunea devenea insuportabilă.

„Cristian a fost, fără îndoială, unul dintre concurenții care au stârnit cele mai multe reacții și discuții de-a lungul competiției. Însă, eu pot vorbi doar din perspectiva experienței mele directe cu el. Între noi a existat mereu respect și susținere reciprocă. Chiar dacă, în jurul lui, s-au creat de multe ori controverse sau opinii împărțite, eu am ales să îl cunosc prin prisma interacțiunilor pe care le-am avut cu el în Survivor”, a dezvăluit ea.

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Patricia a subliniat că, dincolo de momentele intense difuzate pe post, calitățile umane și capacitatea lui Boureanu de a asuma decizii dificile au cântărit decisiv în ochii ei, transformându-l într-un coleg extrem de apreciat.

„Am descoperit un om puternic, asumat și un competitor care și-a susținut punctele de vedere cu multă determinare. Dincolo de competiție, este un om pe care îl respect și pe care am ajuns să îl apreciez pentru felul în care a gestionat anumite situații și pentru sprijinul pe care mi l-a oferit atunci când am avut nevoie. Cred că fiecare dintre noi a fost perceput diferit de colegi și de public, iar experiențele personale au cântărit foarte mult în formarea acestor opinii”, a mai punctat aceasta.

Foto – Facebook / Instagram

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