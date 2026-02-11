Cu ce boală s-a întors Marina Dina de la Survivor 2026. Totul s-a întâmplat de la ce a mâncat: „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi”

Competiția Survivor s-a încheiat pentru Marina Dina, după o lună petrecută în Republica Dominicană. Faimoasa a revenit acasă, însă s-a ales cu o afecțiune după competiție. Iată prin ce trece Marina Dina după ce o lună de zile a consumat doar orez și fasole.

Marina Dina, probleme de sănătate după Survivor

Marina Dina a fost eliminată de la Survivor, după ce a petrecut patru săptămâni în competiție. Acum, Faimoasa se reobișnuiește cu luxul, însă a venit din Republica Dominicană cu o afecțiune. În plus, ea a povestit și despre condițiile grele din junglă.

Urmăritorii i-au adresat întrebări pline de curiozitate, iar blondina a răspuns fără ocolișuri.

Citește și: Cine este Marina Dina de la Survivor România 2026. Fosta asistentă TV s-a retras din lumina reflectoarelor în 2010

„Totul se întâmplă în natură – nevoile, le fel ca și dușul. Practic, natura ne-a fost baie din toate punctele de vedere”, a spus Marina Dina.

Ea a fost întrebată și ce mâncau în afară de produsele pe care le primeau la recompense și cum au reușit să reziste cu atât de puțină mâncare.

Marina a spus că în timpul competiției mânca doar două linguri de orez și una de fasole pe zi. Vedeta a spus că nu a fost o problemă faptul că nu a mâncat, însă s-a ales cu o problemă de sănătate în urma cantității foarte mici de mâncare și a meselor neregulate.

Ea a povestit că i s-a reactivat gastrită, iar acum trebuie să fie foarte atentă la această problemă.

„Meniul era foarte simplu: aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi. Ulterior am primit și făină, dar o mâncam chiar din prima zi. Naba făcea niște pâinici delicioase. În plus, consumam și multă nucă de cocos.

Citește și: Cum se menține în formă Marina Dina. Antrenoarea de yoga a dezvăluit ce dietă urmează

Nu am avut stări de rău sau amețeală, însă mă simțeam lipsită de energie, iar gastrita mi s-a reactivat. Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”, a povestit Marina Dina.

Câte kilograme a luat după Survivor

Marina Dina a mărturisit că 56 de kilograme este greutatea ei normală. Totuși, ajunsese la 60 de kilograme înainte de competiție, iar în timpul acesteia a dat jos 5 kilograme.

Ajunsă acasă, vedeta a spus că s-a reapucat de antrenamente.

„De la 56 kg (greutatea mea normală), la 60 kg înainte de Survivor, 55 kg în competiție, apoi stres + mâncat emoțional -> 60 de kg. Înapoi la antrenamentele mele, pentru echilibru, corp și minte”, a scris Marina Dina, pe Instagram.

Citește și: Marina Dina, eliminată de la Survivor: „Pot ierta orice, atât timp cât omul își asumă greșeala” / Exclusiv

Ea a mărturisit că nu a fost o problemă lipsa mâncării.

„Mâncam multă nucă de cocos, nuca de cocos are multe calorii, nu simțeam neapărat senzația de foame, vorbeam mult de mâncare, dar îi ideea asta de poftă, nu de nevoie”, a spus vedeta.

Urmărește-ne pe Google News