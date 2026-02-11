Cu ce boală s-a întors Marina Dina de la Survivor 2026. Totul s-a întâmplat de la ce a mâncat: „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi”

Competiția Survivor s-a încheiat pentru Marina Dina, după o lună petrecută în Republica Dominicană. Faimoasa a revenit acasă, însă s-a ales cu o afecțiune după competiție. Iată prin ce trece Marina Dina după ce o lună de zile a consumat doar orez și fasole.
Marina Dina a fost eliminată de la Survivor, după ce a petrecut patru săptămâni în competiție. Acum, Faimoasa se reobișnuiește cu luxul, însă a venit din Republica Dominicană cu o afecțiune. În plus, ea a povestit și despre condițiile grele din junglă.
Urmăritorii i-au adresat întrebări pline de curiozitate, iar blondina a răspuns fără ocolișuri.
Marina a spus că în timpul competiției mânca doar două linguri de orez și una de fasole pe zi. Vedeta a spus că nu a fost o problemă faptul că nu a mâncat, însă s-a ales cu o problemă de sănătate în urma cantității foarte mici de mâncare și a meselor neregulate.
Ea a povestit că i s-a reactivat gastrită, iar acum trebuie să fie foarte atentă la această problemă.
„Meniul era foarte simplu: aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi. Ulterior am primit și făină, dar o mâncam chiar din prima zi. Naba făcea niște pâinici delicioase. În plus, consumam și multă nucă de cocos.
Nu am avut stări de rău sau amețeală, însă mă simțeam lipsită de energie, iar gastrita mi s-a reactivat. Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”, a povestit Marina Dina.
Câte kilograme a luat după Survivor
Marina Dina a mărturisit că 56 de kilograme este greutatea ei normală. Totuși, ajunsese la 60 de kilograme înainte de competiție, iar în timpul acesteia a dat jos 5 kilograme.
Ajunsă acasă, vedeta a spus că s-a reapucat de antrenamente.
„De la 56 kg (greutatea mea normală), la 60 kg înainte de Survivor, 55 kg în competiție, apoi stres + mâncat emoțional -> 60 de kg. Înapoi la antrenamentele mele, pentru echilibru, corp și minte”, a scris Marina Dina, pe Instagram.