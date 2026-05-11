Marian Godină, eliminat de la Survivor România. Câți bani a primit polițistul pentru cele 15 săptămâni petrecute în competiție

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Marian Godină a părăsit competiția Survivor 2026, după un duel intens cu Gabi Tamaș. Strategiile și alianțele din tribul Los Niños au fost decisive în eliminarea polițistului. Acesta a rezistat 15 săptămâni în competiție, iar răsplata a fost una pe măsură.

Marian Godină a fost eliminat de la Survivor România

Un nou moment plin de tensiune la „Survivor 2026”! Marian Godină părăsește competiția, după o confruntare spectaculoasă cu fostul fotbalist Gabi Tamaș. Decizia a surprins pe toată lumea, mai ales că fostul polițist era recunoscut pentru strategiile sale curajoase. Duelul dramatic le-a ținut pe colegele și colegii de echipă cu sufletul la gură.

Marian Godină, care a fost de trei ori la duel pentru a-și păstra locul în competiție, a fost desemnat de tribul Los Niños să intre din nou în jocul decisiv pentru eliminare. De această dată, adversar i-a fost Gabi Tamaș, ales de Lucian Popa, câștigătorul colanului de imunitate. În ciuda eforturilor sale remarcabile, Marian a pierdut competiția, iar aventura sa în emisiune a luat sfârșit.

„Când am venit, chiar era o necunoscută pentru mine să vin aici, însă trebuie să spun că nu mă așteptam să ajung atât de departe. Un prim obiectiv pe care mi l-am setat este unificarea, obiectiv pe care mi l-am îndeplinit (…) Sunt foarte mândru de mine că am reușit să ajung până aici (…) În același timp, mă declar foarte fericit (…) Îmi lipsea acea experiență de comunicare pe care n-am câștigat-o niciodată, dar pe care iată că vine la mine în pachet complet, pentru că începând din această seară voi avea comunicare nelimitată cu familia mea”, a declarat Marian Godină după terminarea duelului.

Citește și: Dan Negru, atac acid la adresa lui Cristian Boureanu, după ipostazele controversate de la „Survivor”: „Omul era dezbrăcat și se certa cu unii pe acolo. După ce a condus țara!”

Citește și: Totul pentru ea! Femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat la Cluj în ultimii ani de viață. „Am vrut să fiu poate și mai aproape de ea!”

Câți bani a primit polițistul pentru cele 15 săptămâni petrecute în Republica Dominicană

Potrivit Cancan, fiecare săptămână petrecută în concurs este răsplătită cu 2.000 de euro, iar Marian Godină a rezistat 15 săptămâni în competiție.

Astfel, polițistul a plecat din Republica Dominicană cu 30.000 de euro mai bogat.

Citește și: Andreea Bălan, copleșită de surprizele familiei lui Victor Cornea cu ocazia nunții. Ce a primit artista de la socri și ce daruri de la NASA au ajuns la fetițe

Citește și: Cine este și cum arată sora lui Victor Cornea. Andrada Cornea lucrează la NASA și a venit special din America pentru nunta fratelui ei cu Andreea Bălan

Înainte de a intra la duel, Gabi Tamaș a dezvăluit că el și colegii săi au pus la punct un plan menit să-l inducă în eroare pe Cristian Boureanu, făcându-l să creadă că va fi ales pentru eliminare. Strategia s-a dovedit a fi o glumă bine orchestrată, însă adevăratul duel a fost între Gabi Tamaș și Marian Godină.

„Am făcut o glumă pe seama lui Cristi. Fiind plecat din câmp, astăzi am decis să-i facem un prank și să-i spunem că vom vota toți împotriva lui să meargă la duel, dar el nu știa că noi deja ne-am decis. Marian m-a provocat la duel, eu am acceptat și Cristi nu știa”, a spus fotbalistul în emisiune.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Marian Godină

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News